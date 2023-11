Zandvoort aA nl Gestrande vissersboot nieuwe attractie van Zandvoort: "Spectaculair gezicht"

De vastgelopen vissersboot is al een aantal dagen het gesprek van de dag in Zandvoort. De garnalenkotter kwam dinsdagavond rond middernacht vast te zitten tussen twee zandbanken. Na meerdere pogingen is het niet gelukt de boot los te krijgen en zakt hij steeds dieper in de grond. "Het is droevig voor de mensen van wie de boot is, maar wel een spectaculair gezicht."

Foto: Snapshot Video 245872 (00:01)

Het schip ligt al ruim drie dagen voor de kust van Zandvoort, ter hoogte van strandtent Tijn Akersloot. De boot zit muurvast, maar is volgens Zandvoorters wel gedraaid. "Hij lag gisteren met de kop naar de kust toe, dus hij is gedraaid." Elke dag komen bezoekers speciaal voor dit "bijzondere beeld" naar het strand toe. Echter vanmiddag wat minder, vanwege de hevige storm.

Windkracht 7 Eerder deze week probeerde het KNRM een aantal keren de boot los te krijgen, nadat de visser het zelf probeerde. Beide pogingen mislukten. Rijkswaterstaat liet eerder vandaag weten dat de pogingen de boot te verlossen worden gestaakt tot na de storm. "Het is windkracht zeven tot acht, behoorlijk stormachtig. Dus het gaat wel een klus worden. We zullen toch op rustiger weer moeten wachten", zegt een voorbijganger. "Het komt ook niet ten goede van de boot die lang in de zee ligt, maar qua zicht is het wel spectaculair", zegt een andere Zandvoorter.