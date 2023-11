Boot moet weg vóór de storm: druk op nieuwe bergingsactie viskotter

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat de viskotter, die vannacht is gestrand voor de kust van Zandvoort, vlot kan worden getrokken. De 'IJmuiden 22' is met een kabel aan een ander schip bevestigd. Eerdere pogingen het schip uit het zand te trekken, mislukten. Het is nu wachten op hoogwater.

''Het moment waarop we het doen, luistert heel nauw'', aldus Wiljan Meijvogel van Rijkswaterstaat. ''Het moet gebeuren met hoogwater en vóór de storm die eraan komt.'' De IJmuiden 22 belandde woensdagochtend in alle vroegte op een zandbank. De twee bemanningsleden, met wie het goed gaat, zijn nog steeds aan boord. ''Het was best koud vannacht, maar ze zijn zo goed mogelijk verzorgd'', zegt Meijvogel.

Tekst gaat verder onder de reportage over de voorbereidingen van de bergingsactie