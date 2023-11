Van de regen in de drup: sleepboot loopt vast tijdens reddingspoging viskotter

In een verwoede poging de vastgelopen viskotter bij Zandvoort weg te slepen, ligt sinds vannacht óók een sleepboot op een zandbank. In de loop van de ochtend wordt daarom zwaarder geschut ingezet.

Foto: Vastgelopen reddingboot bij Zandvoort - Maarten van Duijn

Sleepboot Oceaan II van sleepdienst Scheveningen was hard bezig om viskotter IJmuiden 22 van een zandbank te slepen. De viskotter strandde daar in de nacht van dinsdag op woensdag. Een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) vertelt tegen NH dat de sleper gisteravond laat een poging deed de kotter van de zandbank te krijgen. "Toen kreeg hij een sleeptros in de schroef, dat het touw dat tussen twee boten wordt gespannen." De sleepboot ligt op zo'n 1,5 kilometer van de viskotter af. Groot geschut Om ook de sleepboot weer varend te krijgen, zet de KNRM een bedrijf in dat in de loop van de ochtend een nieuwe poging doet om nu beide boten van de zandbanken te slepen. "Het zijn grote zeeslepers die nu aan de slag gaan, dat is echt groot geschut", aldus de woordvoerder. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Vastgelopen viskotter bij Zandvoort - Maarten van Duijn

Volgens Arie van Dijk, vrijwilliger bij de reddingsbrigade, verliep de sleeppoging van de viskotter gisteren 'ontspannen'. Dat gaat er volgens hem vandaag waarschijnlijk ietsjes anders aan toe door de harde wind die voorspeld wordt. Meer spektakel Twee gestrande boten voor de kust van Zandvoort: dat is uniek volgens Van Dijk. "Ik was er gisteren toen de KNRM bezig was, er was toen weinig wind. Nu ben ik weer onderweg, want er wordt windkracht zeven tot acht voorspeld, dat is dus meer spektakel."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies