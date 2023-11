Viskotter sinds middernacht muurvast op zandbank voor kust Zandvoort

Voor de kust van Zandvoort ligt een vissersboot sinds middernacht vast op een zandbank. De kustwacht en de reddingsbrigade zijn ingezet om de kotter los te krijgen, maar tot nu toe is dat niet gelukt.

Viskotter vastgelopen voor Zandvoort - NH Nieuws

De melding van de vastgelopen vissersboot kwam rond 00.45 uur binnen. John Dalhuijsen is op dit moment op het strand bij Zandvoort. De hulpdiensten zijn bezig om de vissersboot los te krijgen, vertelt hij. "Twee boten van de reddingsbrigade trekken zich het schompes." Met kabels is de kotter nu vastgemaakt aan boten van de reddingsbrigade. "Het gaat wel, maar heel moeizaam. Hij was even los, maar is toch weer vast komen te zitten." Wat volgens Dalhuijsen niet helpt, is dat de reddingsbrigade en de kustwacht met kleine rubberbootjes bezig zijn met het lostrekken van de viskotter. Inmiddels is er ook een vissersboot gearriveerd om te helpen met trekken. "Rond 11.00 uur wordt het vloed, ik verwacht dat het dan wel lukt." (Tekst gaat verder onder de foto's)

Viskotter John Dalhuijsen

Viskotter John Dalhuijsen

Viskotter John Dalhuijsen

Viskotter John Dalhuijsen

Boot maakt water De KNRM heeft vannacht ook al geprobeerd om de boot los te trekken, maar dat is toen niet gelukt. In een bericht op Facebook schrijven ze ook dat de boot water maakte. Dat bevestigt de KNRM desgevraagd, maar hoe de boot er nu aan toe is, is niet bekend.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies