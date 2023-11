Kijken: vastgelopen viskotter met geen mogelijkheid los te krijgen

De KNRM kreeg rond 0.45 uur woensdagochtend een melding binnen van een vastgelopen schip. De kotter is op een zandbank beland en kwam daar niet meer weg. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet helemaal duidelijk, vertelt Martijn Bustin van de KNRM. "Dat is voor ons ook gissen. De kotter vist voornamelijk op garnalen en die zitten vrij ondiep, wellicht heeft het daar mee te maken gehad." Alleen de schipper is aan boord, aldus de woordvoerder.

Nachtelijke reddingspoging

's Nachts heeft de reddingsdienst ook nog geprobeerd om het schip los te trekken, maar dat is niet gelukt. In de ochtend en de middag werd de reddingspoging hervat. Ook toen was de uitkomst hetzelfde.

De KNRM zegt op dit moment niks meer te kunnen betekenen voor de boot. "De schipper moet nu zelf zorgen voor zwaarder geschut, oftewel een grote sleepboot." Mogelijk volgt er vanavond een nieuwe reddingspoging. Daarbij is de KNRM wel aanwezig. "We liggen standby voor de veiligheid, maar we gaan niet meer slepen."