Inzamelingsactie garnalenkotter levert in korte tijd 24.000 euro op: "Mijn vader is een vechter"

De inzamelingsactie voor de eigenaar van de viskotter die nog steeds op het strand van Zandvoort ligt, is een groot succes. De teller van de crowdfunding stond aan het eind van de ochtend op bijna 24.000 euro. ''Het is enorm'', zegt Lisette Reker, de dochter van de schipper Ed Reker uit IJmuiden, die vorige week met zijn Black Jack voor de kust van Zandvoort op een zandbank is gelopen.

Foto: Viskotter - De gestrande kotter. Fred Segaar/NH Nieuws

Lisette is de online collecte begonnen met haar broer. Haar vader, zegt ze, wil er niet zoveel van weten. De IJmuidenaar is een man die vindt dat hij zijn eigen boontjes maar moet doppen. "Toch gaat dat nu even niet", aldus Lisette. "De garnalenvisserij is zijn inkomstenbron én pensioen. Ook gaat de reparatie straks in de papieren lopen." Klein wereldje Lisette merkt dat de solidariteit onder vissers groot is. "Er zijn zelfs uit Duitsland donaties binnengekomen. Maar ook wandelaars die gisteren zo maar even kwamen kijken, hebben spontaan geld gegeven. Mijn vader is één van de laatste zelfstandige vissers. Het wereldje is klein, iedereen leeft mee."

Geen zegen op berging De verwachting is dat de bergingsactie van de Black Jack woensdag wordt voortgezet. Het is dan springtij, het meest gunstige moment om de kotter vlot te trekken. "Om het slepen naar volle zee makkelijker te maken, gaan ze eerst een geul om het schip graven. En dán moet het gebeuren", zegt Lisette Reker. Rijkswaterstaat kan het moment van de nieuwe bergingsactie niet bevestigen. Vanmiddag overlegt Rijkswaterstaat nog met de gemeente Zandvoort Op de berging van de Black Jack rust tot op heden geen zegen. Bij de eerste poging de kotter vlot te trekken, kwam donderdag ook de Oceaan II, een sleepboot uit Scheveningen, vast te zitten. Deze boot is gisteren uit het zand bevrijd. Het slechte weer is van invloed op het telkens mislukken van de bergingsacties. Door de storm vorige week donderdag moest ook bij een tweede poging de kotter bij hoogwater vlot te trekken worden gestaakt. Door een lek is het schip deels volgelopen met zeewater. Gisteren is het gat gedicht. Het leegpompen gaat vandaag verder. Daarbij worden speciale tanks gebruikt om te voorkomen dat eventueel vervuild water terug de zee in stroomt.