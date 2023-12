Bedrijven slaan handen ineen om gestrande garnalenkotter los te krijgen: "Aangrijpend om te zien"

Initiatiefnemer van de hulpactie is Riemer Brons. Met zijn bedrijf RB Keuringen in Hoofddorp keurt hij grondverzetmachines. Hij volgt het nieuws rondom de gestrande garnalenkotter op de voet. "Ik vind het allemaal heel aangrijpend om te zien. Dat die vorige pogingen zijn mislukt. Dat ze die sleepboot toen wel hebben losgekregen en Ed 'hebben laten zitten'. Ik heb met hem te doen en heb hem gebeld: 'Ed, Ik ga je helpen.'"

"Ed reageerde wat verbaasd. Want vaak beginnen bedrijven dan meteen over kosten, maar wij doen het allemaal kosteloos", legt Brons uit. Met 'we' bedoelt hij ook de bedrijven Loon op Zand Grondverzet uit Beinsdorp en Van Baarsen Buisleidingen uit Badhoevedorp.

Die laatste is er indirect bij betrokken. "Het is echt een project van Riemer Brons. Wij leveren het materieel wat ze nodig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om een tractor, een vrachtwagen, personeel en wellicht ook nog wat pompen", aldus eigenaar Maarten Mos. "We leggen ons geplande werk dan even stil donderdag. Ik vind het heel stoer dat ze in Zandvoort gaan helpen."

Tekst gaat verder onder de foto.