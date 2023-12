Publiek ziet gestrande kotter als attractie: "Heel ongemakkelijk om te zien"

De gestrande kotter die nog altijd vastligt op het strand van Zandvoort bleek afgelopen weekend een attractie voor dagjesmensen. Kinderen klauterden vrolijk tegen de boeg en vaders deden quasi pogingen om het schip los te trekken. "Dat is wel heel ongemakkelijk om te zien", zegt de dochter van de eigenaar van de kotter, Lisette Reker.

"Mensen zien het als een attractie, maar het is wel ons inkomen en dat is behoorlijk pijnlijk", vertelt Reker. De garnalenkotter liep op 22 november vast. Sindsdien zijn er al meerdere pogingen gedaan om het schip los te krijgen. Vorige week donderdag was de laatste keer dat het werd geprobeerd.

Lisette Reker begon vorige week met haar broer een crowdfundingsactie om haar vader te steunen omdat hij al bijna twee weken geen inkomen meer heeft. "We hebben stickers met een QR van de actie op de boot geplakt", zegt Reker. "Ik hoop dat mensen daar ook even naar kijken als ze zichzelf met de kotter op de foto zetten. Een donatie - ook als deze klein is - maakt het voor ons nog een beetje positief."