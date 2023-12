Nieuwe poging om kotter los te trekken: zware graafmachines nodig

"We weten nog niet precies wanneer die poging kan worden gedaan", zegt Reker. "Mijn vader probeert van alles te regelen. Er moet weer een sleepboot komen en het is de bedoeling om een veel diepere geul te gaan graven."

De garnalenkotter liep op 22 november vast en sindsdien zijn er meerdere pogingen gedaan om het schip weer vlot te trekken. De laatste keer was vorige week donderdag, toen het water met het springtij extra hoog was. Maar dat hielp ook niet voldoende en daarom wordt nu gekeken of een veel diepere geul uitkomst biedt.

Grote machines

Bij eerdere pogingen werd er ook al gegraven, maar dat wordt nu grondiger aangepakt. "We willen met grote machines het strand op, maar daarvoor heb je een vergunning nodig", vertelt Reker.

"Mijn vader heeft daarvoor contact gezocht met de gemeente. Ik weet alleen niet of dat gemakkelijk kan worden geregeld en hoelang het duurt voordat je een vergunning hebt. En alles moet op elkaar worden afgestemd. Zodra we mogen graven moet ook de sleepboot er zijn. Er kunnen natuurlijk niet dagen tussen het graven en het slepen zitten."

Wanneer de nieuwe poging wordt gedaan is dus nog niet helemaal duidelijk. Dinsdag is er overleg tussen de schipper en de gemeente. Er wordt dan gekeken wat er precies allemaal nodig is.

'Geen mallemolen van vergunningen'

Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente lieten eerder weten dat de verantwoordelijkheid voor het weghalen van het schip volledig bij de eigenaar van de kotter ligt. Een woordvoerder van Zandvoort laat wel weten dat ze zich soepel zullen opstellen: "Natuurlijk moet het wel allemaal zorgvuldig, maar we zorgen er wel voor dat de schipper niet in een uitgebreide mallemolen van vergunningen komt. Deze man moet worden geholpen."