Voor de kerstdagen weer thuis? Donderdag gaat gestrande kotter terug naar zee

Dat vertelt Lisette Reker, de dochter van schipper Ed Reker, maandag aan NH. Vrijdag is het springtij en ook donderdag wordt al een hoge waterstand verwacht.

"Donderdagochtend rond 07.00 uur beginnen ze met het graven van een diepe geul op het strand. Het gaat dan om de bedrijven RB Keuring uit Hoofddorp, Loon op Zand Grondverzet uit Beinsdorp en Van Baarsen Buisleidingen uit Hoofddorp. Zij leven erg met ons mee en het minste wat we voor ze kunnen doen is hun namen nu even noemen. Ook die van Bram van strandtent Thalassa, die ons altijd heeft geholpen", vertelt Lisette.

"Mijn vader heeft met meerdere bedrijven gesproken, maar hij had bij deze drie het beste gevoel. En ze hebben onderling goede afspraken kunnen maken."