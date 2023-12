IJzersterk Fries touw moet gestrande garnalenkotter wél los kunnen trekken

Ook vanuit het Friese Harlingen komt er nu een helpende hand, of beter gezegd een trekkend touw, richting schipper Ed Reker van de IJM22. Morgen gaat hij, met hulp van vele anderen, een nieuwe poging wagen om zijn vastgelopen kotter van het Zandvoortse strand weg te krijgen.

"Of je met Rinus spreekt? Nee, je spreekt met Niels. Het bedrijf is wel vernoemd naar Rinus." Zo neemt Niels Wienbelt de telefoon op als we zijn bedrijf BijRinus B.V. in Harlingen bellen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van sterke kabels. "We verkopen ze vooral aan de binnenvaart." Terwijl Niels belt met NH is zijn collega Jesse druk in de weer met het vervaardigen van dé kabel, die morgen een hoofdrol gaat spelen tijdens, hopelijk, de slotscène van het Zandvoortse kotterdrama. Tekst loopt door na de foto.

Jesse is bezig met de kabels voor de klus van morgen in Zandvoort - Foto: Niels Wienbelt

"Jesse is bezig met de sofshackles, dat zijn de sluitingen. Die kunnen straks aan de sleepboot of aan de kotter vastgemaakt worden en zijn ook ontzettend sterk. Ze kunnen wel 90 ton trekken", legt Niels uit. Op de Facebook-pagina van de Black Jack stond gisteravond een noodoproep voor een speciaal soort touw. Bij de poging van donderdagmiddag brak de kabel namelijk tot twee keer toe. Eén keer werd schipper Ed zelfs geraakt door een rondzwiepend stuk. Dat liep relatief goed af, volgens zijn dochter Lisette. 'Kabel zwiept niet bij breuk' "We zagen dat bericht gisteren voorbij komen op Facebook en toen hebben we ze een bericht gestuurd dat wij precies zo'n kabel hier hebben liggen. Het gaat om een Dyneema-kabel, 44 milimeter. Daar kan wel 136 ton aan hangen. Het voordeel van deze kabel is ook, dat áls hij knapt, hij dan dood neervalt en niet zwiept", legt Niels uit. "Hij is gigantisch sterk. Sterker dan staaldraad en ook superlicht." Tekst loopt door na de foto.

De Dyneema-kabel uit Friesland - Foto: NH Media

De Friezen weten waar ze over praten. Ze trekken namelijk wel meer vastgelopen vaartuigen los. "Een tijdje geleden nog een kotter bij Petten en een vastgelopen ponton bij de Afsluitdijk." "Mensen zijn echt verbaasd over hoe sterk dit touw is. Of het morgen dan ook zeker gaat lukken? Nou, we hopen natuurlijk van wel. Als je ziet wat we tot nu toe allemaal hebben losgetrokken met onze kabels. Maar goed, ze zijn daar al drie weken bezig, hè. Dus we gaan het zien."

De mannen van het Friese BijRinus B.V., Niels Wienbelt staat tweede van rechts - Foto: Niels Wienbelt