⏪ Terugkijken: Weer niet gelukt om vastgelopen kotter vlot te trekken

Op het strand van Zandvoort werd vandaag een ultieme poging gedaan om de gestrande garnalenkotter vlot te trekken. De boot ligt al sinds 22 november vast op een zandbank, en er is tot nu toe amper beweging in te krijgen. Een gebroken koppeling en het korte daglicht gooide helaas roet in het eten. Ook deze poging om de boot los te krijgen liep vast.