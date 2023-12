Gemeente Zandvoort: 'Vlottrekken kotter is donderdag alleen vanaf de boulevard te zien'

Opvallend is dat bij de vorige pogingen het strand niet zo breed werd afgezet. "Er is donderdag een zwaardere sleepboot bij betrokken en er komt dan meer druk op de kabel te staan. Ook wordt er nu vanuit een andere hoek getrokken."

Het vlottrekken van de garnalenkotter is daarom donderdag alleen vanaf de boulevard Paulus Loot te zien voor het publiek. Tijdens de voorbereidingen rijdt er ook zwaar materieel op het strand, maar het is nog onduidelijk of het strand dan ook al 'op slot gaat'.

"We zijn nog in gesprek met de omliggende strandpaviljoens over hoe we dat donderdag samen met hen gaan oplossen", legt Sans uit. De boot ligt namelijk vlakbij paviljoen Tijn Akersloot.

De bedoeling is dat donderdagochtend om 07.00 uur een sleuf wordt gegraven voor de kotter. Ook om de kotter heen komt een soort vijver. Tegen 13.00 uur wordt de kotter via een ruim één kilometer lange kabel verbonden met een sleepboot uit Scheveningen. Om 15.30 uur is dan het grote moment daar voor schipper Ed Rekers. Als het goed is, is hij dan snel weer op zee en kan hij naar zijn thuishaven in IJmuiden varen.

NH zendt donderdag de vlottrekpoging live uit. Vanaf de boulevard Paulus Loot is de kotter overigens nog steeds goed te zien.