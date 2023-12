Opnieuw hulp voor gestrande kotter: zaterdag nieuwe poging met geleende kabel

De Black-Jack ligt al sinds 22 november vast op het strand. Meerdere pogingen om het schip uit het zand te bevrijden mislukten. Ook donderdag ging het mis: omdat de koppeling van de kabel met de sleepboot kapot ging, moest de verbinding tussen beide schepen opnieuw worden gemaakt.

Dat kostte de nodige tijd, waardoor het eigenlijk te laat werd om de kotter nog met hoog water te slepen. Toen de kabel uiteindelijk weer was bevestigd, brak die direct toen er veel kracht op kwam te staan. Inmiddels is er een bedrijf gevonden dat een dikke kabel van een kilometer lang wil uitlenen: BijRinus uit Harlingen. Zaterdagmiddag volgt er bij hoog water opnieuw een poging de kotter weer op zee te krijgen.

Hoog water

Rond 18.00 uur is het dan hoog water. Lisette Reker - dochter van de schipper - bevestigt dat de slepers vanaf 16.30 uur gaan proberen beweging in de kotter te krijgen.

Walter Sans, woordvoerder van de gemeente Zandvoort, vertelt dat er vanmorgen weer overleg is geweest tussen de gemeente en Rijkswaterstaat over de kotter. "Morgen wordt een nieuwe kabel gebruikt en we verwachten dat het best druk kan gaan worden op het strand. Daarom gaan we het strand zeer waarschijnlijk veel breder afzetten dan dat we bij de vorige pogingen hebben gedaan."