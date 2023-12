Dochter garnalenvisser ontroostbaar: "Ik kan alleen maar huilen"

De boot ligt al sinds 22 november vast op een zandbank en er is tot nu toe amper beweging in te krijgen. Ook de poging van vandaag mislukte. Een gebroken kabel en het korte daglicht gooiden helaas roet in het eten. "Het is gewoon zuur", zegt dochter Lisette Reker. "Nou hebben we de komende twee dagen nog wel hoogwater, dus laten we hopen dat we morgen of overmorgen een nieuwe poging kunnen doen. En als we het van de positieve kant bekijken, hij is wel weer een paar meter naar voren gegaan. Ze hebben het geprobeerd, het werd gewoon te snel eb en het is mislukt."