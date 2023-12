Mallorca-verdachten horen vandaag strafeis, omstandigheden rond dood Carlo nog altijd onbekend

De zeven Hilversumse jongeren die verdacht worden van het zware geweld op het Spaanse eiland Mallorca twee jaar geleden horen vandaag hoe lang justitie wil dat ze achter tralies verdwijnen. Het wordt een voorlopige climax van het hoger beroep dat deze maand dient. Toch blijven de voornaamste vragen nog steeds onbeantwoord: wat is er echt gebeurd met het dodelijke slachtoffer Carlo Heuvelman en wie van de groep is er voor verantwoordelijk?

Verwacht mag worden dat de advocaat-generaal vandaag met een paar hoge strafeisen komt. Een jaar geleden loog dat er ook al niet om: tegen hoofdverdachte Sanil B. - die volgens justitie medeverantwoordelijk is voor de dood van Carlo Heuvelman - werd tien jaar cel geëist. Medeverdachten Hein B. en Mees T. hoorden acht jaar tegen zich eisen.

De twee medeverdachten van de doodslag van Carlo kwamen uiteindelijk nog het genadigst van af: de rechtbank sprak ze wegens gebrek aan bewijs vrij voor de doodslag, maar gaf ze wel 2,5 jaar cel voor hun andere daden tijdens de fatale uitgaansavond. Ook hoofdverdachte Sanil B. kreeg een lagere straf, hij werd veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar.

Straffen als signaal

Verdachten Kaan B., Daan van S. en Lukas O. werden, in tegenstelling tot de rest, veroordeeld tot veel zwaardere straffen dan geëist. Kaan en Daan kregen 2,5 jaar celstraf. Lukas werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1,5 jaar.

De hoge straffen waren niet alleen een signaal, maar hadden ook een doel: de rechtbank bestrafte de groep als geheel voor de zware mishandelingen. Wat daarbij zwaar woog is het feit dat geen van de verdachten durfde te vertellen wat er precies heeft plaatsgevonden. De hoge straffen zouden daarnaast alsnog bekentenissen over het geweld tegen Carlo Heuvelman kunnen forceren.

Geen bekentenissen

De bekentenissen blijven tot nu toe uit: wat er precies gebeurd is met Carlo Heuvelman en wie van de Hilversumse jongens er verantwoordelijk is voor zijn dood, blijft nog steeds een vraagteken. De groep verdachten bleef afgelopen week ontkennen betrokken te zijn geweest bij Carlo's dood: ze hebben hem niet gezien, laat staan dat ze hem geslagen en geschopt hebben.

Justitie moet het daarom nog altijd doen met de bewijzen die al meer dan een jaar op tafel liggen: een reeks belastende getuigenverklaringen en het veelbesproken dna-spoor op de schoen van hoofdverdachte Sanil B. Geen zwaar bewijs, maar samen met de bekentenissen van de groep over de andere mishandelingen zonder twijfel genoeg voor nieuwe zware strafeisen en uiteindelijk straffen.

Hoge strafeisen?

Tot welke strafeisen justitie precies komt, is moeilijk in te schatten. De hoge strafeisen en uiteindelijk forse straffen sloegen - kijkend naar het bewijs - een jaar geleden toch nog in als een bom.

Veel nieuw belastend bewijs is er tot nu toe niet bij gekomen. Sterker nog: er kwam niets nieuws en de verdachten bleven zwijgen. Dat steekt justitie, waardoor het niet gek is als er opnieuw zware strafeisen komen. Toch kan het vandaag nog veel kanten op.