Gooise jongeren voor de rechter om doodslag Carlo Heuvelman op Mallorca: dit is wat we nu weten

Het zorgt een jaar geleden voor een grote schokgolf: een Nederlandse jongen overlijdt op vakantie op het Spaanse eiland Mallorca, nadat hij een paar dagen eerder zwaargewond raakte door een vechtpartij met een paar landgenoten. De verdachten: een groep Hilversumse jongens, die ook eerder op de avond al een paar rake klappen uit zouden hebben gedeeld. Meer dan een jaar later staan zij voor de rechter, over anderhalve week horen ze welke straf ze te wachten staat.

Hoe de jongens hun vakantie vóór de fatale mishandelingen doorbrengen is gissen, maar er is wel wat bij voor te stellen: hangen op het strand, zonnen, zwemmen, afkoelen met een koud biertje en 's avonds – zoals vele leeftijdsgenoten op het Spaanse eiland – op stap.

Tussendoor worden ook nog twee andere jongens van de vriendengroep, Daan van S. en Kaan B., opgepakt. Ze hebben een beduidend kleinere rol dan hun vier opgepakte vrienden, maar ontkomen ook niet aan flinke verdenkingen: ze worden verdacht van poging tot doodslag doordat ze in het café een jongen zwaar mishandelden. Daarnaast worden ze verdacht van het plegen van openlijk geweld in zowel de horecagelegenheid als – later op de bewuste avond – op de boulevard in El Arenal. Weer drie anderen worden alleen verdacht van openlijke geweldpleging.

Wordt de doodslag van Carlo bewezen?

De Gooise jongeren kwamen het afgelopen jaar al een paar keer voor de rechter. Op de achtergrond was justitie toen nog hard aan het werk met het onderzoek naar het geweld.

Heel makkelijk en bovenal duidelijk is dat onderzoek overigens niet. Van een deel van de gewelddadigheden zijn videobeelden, gemaakt door omstanders of beveiligingscamera's. Van de doodslag van Carlo Heuvelman zijn die beelden er juist niet. De beelden zouden cruciaal kunnen zijn in het onderzoek naar de gewelddadigheden en de veroordeling van de verdachten. Het afgelopen jaar werd door justitie alles uit de kast getrokken om zulke beelden boven water te krijgen, maar het leverde niets op.

De bewijzen

Wat heeft justitie dan wel om de Gooise jongeren te verdenken? Het voornaamste: een dna-spoor van Carlo Heuvelman op de schoen van Sanil B., de voornaamste hoofdverdachte. Dat spoor werd gevonden nadat de jonge Hilversummer zelf zijn outfit van de bewuste avond afstond aan de politie bij zijn aanhouding.

Hoe cruciaal dat dna-spoor precies is, is nog onduidelijk. Want de voornaamste vraag is ook om wat voor spoor het precies gaat en hoe het op de schoen van B. terecht is gekomen. Daar zijn tot op de dag van vandaag veel twijfels over.

