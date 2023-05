Geen nieuw onderzoek naar doodsoorzaak Carlo Heuvelman en DNA-spoor op schoen hoofdverdachte

Het hof oordeelt dat er al voldoende onderzoek is gedaan naar de precieze doodsoorzaak van Heuvelman. Er wordt door de advocaat van Sanil B. getwijfeld of Carlo wel echt door geweld om het leven is gekomen. Dat zou ook gebeurd kunnen zijn door een val. Toch heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ook dat scenario volgens het hof voldoende onderzocht.

Horen van verdachten als getuigen

Het gerechtshof heeft zich de afgelopen weken gebogen op een flinke lijst aan onderzoekswensen voordat het hoger beroep in de zaak wordt behandeld.

Zo heeft het openbaar ministerie gevraagd om alle verdachten te verhoren in elkaars zaken, omdat ze dan mogelijk anders gaan verklaren over wat er volgens hen gebeurd is in de fatale uitgaansnacht twee jaar geleden. Hoewel de verdachten er zelf toe bereid waren, vindt het hof het onvoldoende reden en wordt het verzoek afgewezen.

Wel wordt verdachte Lukas O. in de zaken van alle verdachten nog een keer gehoord, maar dat gaat alleen over specifieke spraakberichten die via Telegram zijn verstuurd over de uitgaansnacht.

Hoger beroep

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de Mallorca-zaak gaat nu naar verwachting op 4 december van start. Voor het zover is worden er nog aanvullende rapporten over alle verdachten opgesteld door de reclassering. Daarbij wordt onder meer gekeken of er niet toch jeugdstrafrecht moet worden toegepast.

Alle jonge Hilversumse verdachten ontkennen tot op de dag van vandaag iets met de dood van Carlo Heuvelman te maken te hebben. Toch werden ze afgelopen november veroordeeld tot fikse celstraffen, waarvan hoofdverdachte Sanil B. met zeven jaar de hoogste straf kreeg. Alle verdachten hebben hoger beroep aangetekend.

Dat hoger beroep mogen alle verdachten behalve hoofdverdachte Sanil B. in vrijheid afwachten, oordeelde het hof eerder.