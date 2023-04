Eerste dag hoger beroep Mallorcazaak: nieuwe onderzoekswensen en hechtenissen schorsen

De eerste dag van het hoger beroep in de Mallorcazaak zit erop. Tijdens deze zogenoemde regiezitting konden zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de zeven verdachten en hun advocaten onderzoekswensen indienen. Ook werd er door meerdere verdachten en hun verdediging gevraagd hun voorlopige hechtenis te schorsen.

In de zaak rondom de dood van Carlo Heuvelman uit Wadinxveen werden op 18 november vorig jaar acht jongemannen veroordeeld in verband met betrokkenheid bij zijn dood. Eén verdachte werd toen vrijgesproken. Zowel het OM als een aantal verdachten ging daartegen in hoger beroep.

Voor zeven Hilversumse verdachten begon vandaag dus hun hoger beroep, dat diende in het gerechtshof in Leeuwarden. Tijdens deze zitting vroeg de verdediging van de verdachten de voorlopige hechtenissen van Mees T., Kaan B. en Daan van S, te schorsen of op te heffen.

Sanil B. kreeg de hoogste straf, namelijk zeven jaar. Zijn advocaat vraagt nieuw onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van Carlo. De advocaat stelt daarvoor onder andere het gevonden DNA van Carlo op de schoen van B. ter discussie.

Hoe verder?

Begin volgende week neemt het gerechtshof een beslissing over de schorsingsverzoeken van de voorlopige hechtenissen. 17 mei volgt een beslissing over de nieuwe onderzoekwensen van zowel het OM als de verdediging.

Als nog onderzoek moet worden verricht hoopt hof in december dit jaar of januari 2024 met de inhoudelijke behandeling te beginnen.