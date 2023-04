Hoger beroep Mallorcazaak vandaag van start

In het paleis van justitie in Leeuwarden gaat vandaag het hoger beroep in de Mallorcazaak van start. Tijdens de eerste openbare zitting vandaag kunnen het Openbaar Ministerie en de verdediging hun onderzoekswensen indienen.

In de zaak rondom de dood van Carlo Heuvelman werden op 18 november 2022 acht jongemannen veroordeeld in verband met betrokkenheid daarbij. Eén verdachte werd toen vrijgesproken. Zowel het OM als een aantal verdachten gingen daartegen in hoger beroep.

Hoger beroep

Zo heeft het OM verzocht om alle verdachten als getuigen in elkaars zaak te horen en vragen de zeven verdachten uit Hilversum of er in het onderzoek meer getuigen worden gehoord. Ook verzoeken ze om een deskundige te horen.

Op 17 mei beslist het hof welke onderzoekswensen kunnen worden gehonoreerd. Aan het einde van 2023, in december of januari 2024, hoopt het hof met de inhoudelijke behandeling te beginnen.