OM gaat in hoger beroep voor hogere straffen in Mallorca-zaak

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen vrijwel alle verdachten in de grote Mallorca-zaak, die draait om een vechtpartij waarbij de toen 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven kwam. Tegen zeven van de negen verdachten, waaronder hoofdverdachte Sanil B., eist het OM een hogere straf.

Acht van de negen verdachten werden op 18 november veroordeeld door de rechtbank. De hoofdverdachte, Sanil B., kreeg 7 jaar cel opgelegd, andere verdachten kregen straffen variërend van ruim twee jaar cel tot een taakstraf. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten te licht gestraft: zij vinden het onterecht dat alleen Sanil B. is veroordeeld voor doodslag.

Tijdens het vonnis heeft de rechtbank uitgesproken dat Sanil B. niet de enige verantwoordelijke was. Daarom vindt het OM dat de anderen te licht gestraft zijn. Het OM is er van overtuigd dat ten minste één van de jonge mannen meer weet over wat er die avond gebeurd is dan de groep loslaat. Daarnaast vinden zij de celstraf van 7 jaar die is opgelegd aan Sanil B. te laag.

Hoger beroep

Een aantal verdachten is ook in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Zo is de vader van Sanil B. er bijvoorbeeld van overtuigd dat zijn zoon onschuldig is. Hij verkoopt zelfs zijn snackkar, zodat hij de opbrengst kan gebruiken om een gouden tip te belonen.

Het Openbaar Ministerie gaat tegen twee verdachten niet in hoger beroep: één verdachte is al vrijgesproken en voor een ander hebben ze zelf vrijspraak geëist.