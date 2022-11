Nabestaanden Carlo Heuvelman reageren: "Woorden van Sanil waren loos en zonder waarde"

Loos en zonder waarde. Zo noemen de nabestaanden van Carlo Heuvelman de woorden van Sanil B. enkele weken geleden nadat ze de negen verdachten zelf toespraken. Ze noemen de woorden waardeloos, omdat n u duidelijk wordt dat de jonge Hilversummer wel degelijk verantwoordelijk is voor het dodelijke geweld tegen hun zoon en geliefde. Dat zegt hun advocaat Edwin Bosch.

Sanil B. sprak de ouders van Carlo Heuvelman een paar weken geleden toe nadat ze even daarvoor alle negen verdachten emotioneel hadden toegesproken. B. vertelde te hopen dat de echte dader op zou staan. Dat terwijl de rechtbank bewezen acht dat B. zelf een van die daders is. "De ouders stellen het op prijs dat de rechtbank ook daar harde woorden voor heeft."

Tranen, woede en radeloosheid: nabestaanden Carlo Heuvelman oog in oog met verdachten

Geen oordeel over hoogte straffen

Voor de ouders en de vriendin van Carlo Heuvelman maakte het van tevoren niet uit welke straffen er zouden komen voor de verdachten van het geweld tegen hun zoon. "Of het nou zeven jaar of tien jaar is, ze krijgen hun geliefde daar niet mee terug", zegt Bosch namens de nabestaanden.

Hoewel er vandaag voorlopig een einde komt aan de zaak, gaat het boek voor de nabestaanden nooit dicht. "Het is hooguit een hoofdstuk dat we afsluiten, maar er komt zonder twijfel weer een nieuw hoofdstuk. Er komen vast een aantal hoger beroepen. Helemaal dicht gaat het boek nooit."