Vier verdachten in Mallorcazaak komen voorlopig vrij, hoofdverdachte Sanil B. blijft vast

Vier van de vijf verdachten in de Mallorca-zaak die nog vastzitten komen voorlopig vrij. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden besloten, na de regiezitting in het hoger beroep dat vorige week begon. Hoofdverdachte Sanil B. blijft wel vastzitten.

Het gaat om verdachten Hein B., Mees T., Kaan B. en Daan van S. Het hof vindt dat de verdachten hun proces in vrijheid mogen afwachten.

Daarbij speelt ook de jonge leeftijd van de verdachten mee en het feit dat bijvoorbeeld nog moeten bepaald of uiteindelijk het volwassenen- of het jeugdstrafrecht gehanteerd wordt. Daarnaast speelt mee dat de inhoudelijke behandeling van de zaak pas op de rol staat voor op z'n vroegst het einde van dit jaar.

Aan de voorlopige vrijlating zitten wel een aantal voorwaarden, zoals toezicht van de reclassering en een contactverbod met de slachtoffers.

Hoofdverdachte blijft vast

Hoofdverdachte Sanil B., die vorig jaar herfst werd veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar, komt niet voorlopig vrij.

Het hof heeft dat besloten, omdat hij van vijf ernstige feiten wordt verdacht waaronder de doodslag van Carlo Heuvelman.

Hoger beroep

Vorige week was de eerste zitting in het hoger beroep in de Mallorca-zaak, dat is aangespannen door de verdachten en het Openbaar Ministerie zelf. Het hoger beroep begon vorige week met een regiezitting, waarbij de verdachten en hun verdediging aangaven het hoger beroep op vrij voeten af te willen wachten en de voorlopige hechtenissen te schorsen.

Verdachten Lukas O. en Stan F. waren al op vrije voeten.