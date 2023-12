Bij start hoger beroep Mallorca-zaak rijst meteen de vraag of de waarheid boven tafel komt

De hele groep Hilversumse verdachten heeft daar tot op de dag van vandaag niets over gezegd. De verklaring luidde meestal hetzelfde: we hebben Carlo niet gezien, niet geslagen, niet geschopt. Tot frustratie van justitie en de rechtbank aan toe: ze vochten met zijn groep vrienden, dan moeten ze Carlo toch hebben gezien? En: als je weet hoe ernstig de gevolgen van de vechtpartij waren, dan moet je dat toch bijblijven?

Het - twee jaar na de zware mishandelingen - exact op tafel krijgen wat er is gebeurd tijdens de fatale uitgaansnacht in badplaats El Arenal, is de komende ruim twee weken het grootste doel van het hoger beroep. Vooral rond de dood van Carlo Heuvelman liggen nog talloze vragen open. De voornaamste: wie deelde de fatale schoppen uit waardoor Carlo zwaargewond raakte en een paar dagen later overleed?

"Geloof het of niet, maar het was niet mijn intentie om te vechten. Toen zat ik in een panieksituatie"

Het heeft er alle schijn van dat ook de komende weken weinig nieuws aan het licht komt. De groep jongens zegt op voorhand al niets nieuws te gaan verklaren. Of dat is omdat ze het niet willen of omdat ze echt niets meer weten, is gissen.

Nog weinig nieuwe ontwikkelingen

De eerste dag van het hoger beroep heeft vandaag dan ook weinig nieuwe ontwikkelingen aan het licht gebracht. Het gerechtshof behandelde alleen de geweldsincidenten voor Café De Zaak en de Level Dining Lounge. Dat waren de eerste geweldsincidenten rond de Hilversumse groep die avond, nog voordat de groep pakweg tweehonderd meter verderop op de vriendengroep rond Carlo Heuvelman stuitte.

Toch liegen de feiten er in die eerste vechtpartijen ook niet om: een deel van de Hilversumse groep wordt daar verdacht van poging tot doodslag, omdat ze tijdens een geëscaleerde caféruzie op straat een jongen zwaar zouden hebben mishandeld en tegen het hoofd getrapt.

Spijt en vergeten herinneringen

De jongens verklaarden daar vandaag over vooral spijt te hebben en geen intenties te hebben gehad om hun slachtoffer zo zwaar te verwonden. Als ze zich al volledig konden herinneren wat er gebeurd was.

"Geloof het of niet, mevrouw de voorzitter, maar het was niet mijn intentie om te vechten. Toen zat ik in een panieksituatie. Ik zag klappen voor mij vallen, ik zag klappen achter mij vallen. Het was geen bewuste actie, er zat geen doel achter", verklaarde Sanil B., die een deel van zijn herinneringen moet baseren op videobeelden van de avond. Wat er exact gebeurd is, weet hij niet overal precies meer. Zo zegt hij over zijn trappen bij de vermeende poging tot doodslag op cafébezoeker Bram: "Ik herinner me dat moment niet. Ik zou heel graag een verklaring geven, mevrouw de voorzitter. Maar ik weet het niet."

Wel zeggen ze allemaal opnieuw te schrikken als ze beelden zien van de uitgaansavond en het geweld voor de twee cafés. "Het was nooit mijn wens om in gevecht te gaan. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt", zegt Lukas O. erover.

Het hoger beroep gaat morgen verder. Dan behandelt het hof de zware mishandelingen van Carlo Heuvelman en zijn vriendengroep.