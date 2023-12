Mallorca-hoofdverdachte Sanil B. 'vol goede hoop' op goede afloop hoger beroep

Hilversummer Sanil B., de eerste tot zeven jaar cel veroordeelde hoofdverdachte in de Mallorca-zaak, heeft 'goede hoop' dat de strafzaak voor hem goed gaat aflopen. Dat zegt zijn advocaat Peter Plasman tegen NH. Vandaag gaat het hoger beroep in de zaak van start.

Sanil B. ontkent nog altijd stellig iets met de dood van Carlo Heuvelman te maken te hebben. "Ik ben onschuldig", zei hij meerdere malen in de rechtbank. "Ik zweer op alles dat ik niet betrokken ben geweest bij de dood van Carlo. Ik weet niet wie het wel heeft gedaan, maar ik was het niet. Áls je dit zou hebben gedaan kan je er niet mee leven om dit voor je te houden. Geen een mens kan met dit geweten rondlopen."

Veel stevig bewijs tegen de Hilversummer heeft justitie ook niet. Wel werd er een dna-spoor van Carlo gevonden op een schoen en zijn er getuigenverklaringen tegen hem.

Dat harde bewijs is er overigens wel van andere gewelddadigheden die avond waarbij B. betrokken was.

Hoop op vrijspraak

Sanil B. hoopt dat hij in hoger beroep wordt vrijgesproken voor betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman. "Het is voor hem alles of niets", zegt zijn advocaat.

"Kijk, hij zit niet onschuldig vast. Er is natuurlijk van alles gebeurd waar hij ook voor veroordeeld is. Tegelijkertijd is hij wel vol goede hoop dat het voor hem wat betreft de zaak rondom Carlo Heuvelman goed gaat aflopen. Dus daar houdt hij zich ook aan vast."

Op de vraag of er nieuw bewijs is wat in zijn voordeel kan werken, geeft de advocaat nog weinig prijs. Wel zegt hij: "We hebben zelf een nieuw onderzoek laten verrichten op de doodsoorzaak van Heuvelman en op het dna-spoor. Daar zal nog wel het nodige over gezegd gaan worden de komende dagen."

Vandaag start het hoger beroep. De komende twee dagen worden alle feiten opnieuw besproken. Naast Sanil B. komen zes andere Hilversumse medeverdachten opnieuw voor. De behandeling van het hoger beroep duurt tot vlak voor kerst, pas komend voorjaar volgt een uitspraak.