Gooise hoofdverdachten ontkennen doodslag Carlo Heuvelman: 'Stonden ergens anders'

De rake klappen zouden zijn gevallen omdat ze zichzelf en hun vrienden wilden beschermen. "Het is allemaal heel erg uit de hand gelopen. Als ik er achteraf op terugkijk, had ik weg moeten lopen toen het gebeurde. Maar ik voelde me bedreigd en heb mee gedaan. Daar heb ik achteraf heel erg veel spijt van. Ik leef ook heel erg mee met de slachtoffers. Er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet aan denk", aldus verdachte Kaan B., die wordt verdacht van geweld voor het café. Alle jongens zeggen erg geschrokken te zijn van wat er gebeurd is.

"Ik vind het heel erg wat er gebeurd is en heb er spijt van. Ik hou echt niet van vechten, maar ik was bang op dat moment"

Tweede vechtpartij

Hoewel ook de andere jongens zeggen te werden overvallen door het geweld, gaat het kort daarna weer mis. Op hemelsbreed tweehonderd meter afstand raakte de groep weer slaags. Voor de deur van Bar Bier-Express, waar een vriend is achtergebleven omdat hij de rekening nog moest betalen.

Daar treffen de Hilversummers de vriendengroep rond Carlo Heuvelman. Ook nu zeggen de jongens dat ze uitgedaagd werden. Een van de vrienden van Carlo was al boos. "Er werd wat geroepen over en weer. Doordat we nog veel adrenaline hadden van de vorige vechtpartij, ging het weer fout. We werden opgejut en lieten ons meeslepen", zegt verdachte Daan van S., die wordt verdacht van poging tot doodslag en twee keer openlijk geweld.

Dat er ook nu rake klappen vallen, ontkennen de vijf jongens niet. Sanil B., Hein B., Mees T. en Daan van S. zeggen een vriend van Carlo Heuvelman hard te hebben geslagen en geschopt. Sanil bekent zelfs dat hij ook nog heeft geschopt toen deze vriend nog op de grond lag. Maar hij ontkent tegen zijn hoofd te hebben getrapt.

Zwaar geweld tegen Carlo

Met het geweld tegen Carlo Heuvelman ontkennen ze allemaal te maken hebben gehad. "Ik heb hem niet eens gezien", zegt verdachte Mees T., die zich als enige een groot deel van de zitting zo onherkenbaar mogelijk achter een mondkapje verschuilt. "Ik stond heel ergens anders. Ik heb wel gevochten, maar zeker niet met hem."

Sanil B. en Hein B. zeggen nagenoeg hetzelfde: Carlo hebben ze niet eens gezien. Hein B. zegt wel even aan zichzelf te hebben getwijfeld. "Ik heb namelijk wel geschopt tegen iemand die al op de grond lag, tegen zijn bovenlichaam. Ik hoorde pas later dat dit een vriend van Carlo was. Ik heb daar echt heel veel spijt van. Ik hou niet van vechten, maar ik was bang op dat moment. Met het geweld tegen Carlo heb ik echt niets te maken, de getuigenverklaringen komen niet eens overeen met hoe ik eruit zie. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is, dat is een ding was zeker is. Maar ik was het niet", aldus B.

Volgens zijn advocaat zag hij later een foto van Carlo Heuvelman. Die herkende hij niet, waardoor hij zeker wist dat dit niet het slachtoffer was dat hij heeft geschopt en geslagen. B.: "Ik leef wel erg mee met zijn nabestaanden en wil graag ook mijn excuses aanbieden aan het slachtoffer dat ik wel heb geschopt en geslagen. Ik had dat niet moeten doen."

Tekst gaat door onder de foto.