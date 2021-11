Gooise jongeren voor de rechter om geweld op Mallorca: dit gebeurde afgelopen zomer

Het zorgt afgelopen zomer voor een grote schokgolf: een Nederlandse jongen raakt op vakantie op het Spaanse eiland Mallorca dusdanig gewond door een vechtpartij met een paar landgenoten, dat hij een paar dagen later overlijdt. De verdachten: een groep Hilversumse jongens, die al de hele avond agressief rondlopen in het uitgaansgebied. Vijf van hen staan vandaag voor het eerst voor de rechter.

Hoe de jongens hun vakantie voor de fatale mishandelingen doorbrengen is gissen, maar er is wel wat bij voor te stellen: hangen op het strand, zonnen, zwemmen, afkoelen met een koud biertje en 's avonds – zoals vele leeftijdsgenoten op het Spaanse eiland – op stap.

De groep Hilversumse jongens is deze zomer samen op Mallorca voor wat een onbezorgde zonvakantie met vrienden moet worden. Ze hebben net hun eindexamen achter de rug. De vakantie moet dus vooral een feest worden, als afsluiting van hun middelbareschooltijd, om daarna elk hun eigen pad in te slaan. De een gaat daarna studeren, de ander aan het werk. Het zou zomaar kunnen dat ze elkaar veel minder vaak gaan zien. Kortom: genoeg redenen om er nog zeker één keer samen van te genieten.

De avond van woensdag 14 juli moet ook zo'n stapavond worden, maar blijkt al snel anders dan de andere avonden te worden. Als de jongens café De Zaak aan de boulevard van badplaats El Arenal binnenstappen, lijkt het er al snel op dat het groepje aan het minste of geringste genoeg heeft voor een heftige ruzie. Dat vertellen ooggetuigen later aan NH Nieuws. Ze gedragen zich agressief en worden al snel de deur gewezen door kroegpersoneel.

Gooise jongens halsoverkop naar huis

De verdachten stappen de volgende ochtend – eerder dan gepland – op het vliegtuig naar huis, zogezegd uit angst voor de aangescherpte coronamaatregelen. Ze willen veilig terugkomen, zodat ze nog met hun familie op vakantie kunnen. Toch hebben ze ook zorgen over het geweld en vooral de consequenties daarvan.

Hun snelle vlucht naar huis zorgt ervoor dat ze uit handen blijven van de Spaanse politie, die na de gewelddadigheden meteen een onderzoek begon. De acht Gooise jongeren worden al snel aangewezen als verdachten, maar kunnen niet meer opgepakt worden. Dat gebeurt pas een paar weken later, als het Spaanse politieonderzoek wordt overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten.

De zaak zorgt ondertussen voor een golf van verontwaardiging. Er ontstaat – vlak voordat er verdachten worden aangehouden – zelfs een heksenjacht op de jongens. Hun namen en foto's gaan razendsnel rond op sociale media, er worden zelfs adressen gedeeld. Het gaat zelfs zo ver dat justitie zich genoodzaakt voelt om mensen op te roepen te stoppen met het delen van alle wilde verhalen.

Acht verdachten

Vijf van de Gooise verdachten zitten nog steeds vast, drie anderen zijn op vrije voeten, maar worden nog wel verdacht. De acht verdachten zijn allemaal Hilversummers van achttien en negentien jaar oud. Vier van hen worden door justitie gezien als hoofdverdachten.

Hilversummer Sanil B. wordt door justitie verdacht van het medeplegen van doodslag en tweemaal poging tot doodslag, doordat hij zowel voor het café als op de boulevard slachtoffers tegen het hoofd schopte. Verdachte Hein B. heeft ongeveer dezelfde verdenkingen. Naast het medeplegen van doodslag, wordt hij verdacht van poging tot doodslag, doordat hij op de boulevard ook een ander slachtoffer tegen het hoofd schopte.

Mees T. wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, twee keer poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Als laatste wordt Lukas O. opgepakt. Justitie verdenkt hem van dezelfde feiten: medeplegen van doodslag, het medeplegen van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. O. wordt na twee weken voorarrest tegen alle verwachtingen in voorlopig vrijgelaten, volgens de raadkamer van de rechtbank wegens gebrek aan overtuigend bewijs. Justitie ziet hem echter nog steeds als een van de hoofdverdachten.

Tussendoor worden ook nog twee andere jongens van de vriendengroep, Daan van S. en K.B., opgepakt. Ze hebben een beduidend kleinere rol dan hun vier opgepakte vrienden, maar ontkomen ook niet aan flinke verdenkingen: ze worden verdacht van poging tot doodslag doordat ze in het café een jongen zwaar mishandelen. Daarnaast worden ze verdacht van het plegen van openlijk geweld in zowel de horecagelegenheid als – later op de bewuste avond – op de boulevard in El Arenal. Weer twee anderen worden alleen verdacht van openlijke geweldpleging.

Start van de strafzaak

Vandaag gaat de strafzaak tegen vijf van de verdachten van start, waaronder drie van de vier hoofdverdachten: Sanil B., Hein B. en Mees T. De andere verdachten die voor de rechter staan, zijn Daan van S. en K.B.

Als de rechter het bewijs voldoende acht, moeten vooral de vier hoofdverdachten rekening houden met flinke celstraffen. Op de doodslag waar ze van verdacht worden, staat een maximale straf van vijfentwintig jaar.

De verdachten horen vandaag nog niet welke straffen er eventueel tegen ze geëist gaan worden. De zitting van vandaag is een zogeheten pro-formazitting, een voorbereidende zitting op de echte strafzaak later. De drie verdachten die vandaag nog niet voor de rechter hoeven te verschijnen, zullen dat later moeten doen.