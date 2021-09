Emotionele vader Carlo Heuvelman: 'Daders hebben toekomst jonge vent vernietigd'

Verdriet en boosheid: twee maanden na de dood van Carlo Heuvelman kan zijn vader nog altijd niet bevatten dat zijn zoon er niet meer is. "En dat door zinloos geweld, want dat is het", zegt hij vanavond tegen televisieprogramma Opsporing Verzocht. "De daders hebben de toekomst van een jonge vent vernietigd."

Eerste dag

De zware mishandelingen zorgden voor een noodlottig einde van de vakantie van Carlo en zijn vrienden. En dat nota bene op de eerste dag van wat een mooie en gezellige week had moeten worden. "Carlo had echt uitgekeken naar deze vakantie", vertelt zijn vader. "Een dag ervoor stond hij nog voor mijn neus en hebben we even staan praten. Hij had er echt zin in om met zijn vrienden weg te gaan."

Carlo's vader vertelt dat zijn zoon zijn leven goed op de rit had en na zijn vakantie klaar was voor een volgende stap. "Alles liep op rolletjes. Carlo had een goede baan waar hij het goed deed en promotie kon maken, hij had een mooi huis, een lieve vriendin met wie hij klaar was voor de toekomst. Het ging allemaal perfect. Daarnaast had hij een goede vriendengroep. Ze noemden hem wel eens 'the godfather', omdat hij voor iedereen zorgde en altijd klaarstond. Dat alles verdween op die afschuwelijke avond."