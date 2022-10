Wordt zwijgen goud voor Mallorca-verdachten? Jonge Hilversummers zeggen niks te weten over dodelijk geweld

Wat gebeurde er een jaar geleden met Carlo Heuvelman op vakantie op het Spaanse eiland Mallorca? En welke van de negen Gooise verdachten deelde de harde trappen uit waardoor de jonge Waddinxvener een paar dagen later overleed? Het zijn de twee belangrijkste vragen deze weken in de rechtszaak over het fatale geweld, maar komt er ook een antwoord op? De negen verdachten houden zich in de eerste week van hun proces nog muisstil.

"Dat jullie blijven zwijgen zorgt ervoor dat de ouders, de vriendin en vrienden van Carlo voor de rest voor hun leven met vragen en verdriet blijven zitten. Dat moet vreselijk voor ze zijn. En ik kan me niet voorstellen dat dat niet aan jullie gaat knagen. Jullie blijven met een geheim zitten, misschien wel voor de rest van je leven. Maak daar de komende weken een eind aan. Wees een vent en vertel wat er is gebeurd."

Praten moeten ze, zo stelt ook de rechtbank. Met een harde en emotionele oproep probeerde een van de rechters op de eerste dag van het proces de jongens te overtuigen om nu eindelijk eens meer te vertellen over wat er met Carlo Heuvelman is gebeurd.

De negen jonge Hilversummers hebben het afgelopen jaar al bijna geen verklaringen afgelegd over de doodslag van Carlo Heuvelman. Ze hebben hem niet geschopt of geslagen, soms zelfs niet eens gezien. Over het andere geweld van de bewuste uitgaansavond verklaren ze honderduit, ze betuigen zelfs veel spijt. Maar iets te maken met de dood van Carlo? Absoluut niet, is het antwoord tot nu toe resoluut.

Zelf heeft hij het afgelopen jaar al meermaals geprobeerd het 'puzzeltje' te leggen. "Die heb ik op verschillende manieren in elkaar gelegd, maar ik kom er niet uit. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het enige dat ik weet is dat ik het niet ben. Verder blijft het gissen en speculeren."

Medehoofdverdachten Hein B. en Sanil B. ontkennen ook te maken te hebben met de dood van Carlo Heuvelman. Als ze al iets gedaan hebben, was het vooral om de boel te sussen, zeggen ze.

Sanil B. vertelt dat hij ook meermaals heeft geprobeerd het mysterie rondom Carlo Heuvelman op te lossen. "Ik snap dat er verschillende puzzelstukjes aan bewijzen zijn. Een puzzel met stukjes die misschien niet in elkaar passen, maar als je maar hard genoeg drukt passen ze toch en lijkt het een kloppend geheel. Maar pas later zie je dat kop en kont verkeerd zitten. Zo omschrijf ik mijn situatie het best. Ik word aangewezen als hoofdverdachte omdat dat misschien logisch te verklaren lijkt, maar ik zweer het als ik zeg dat ik het niet heb gedaan."

Wat weten de Gooise jongens wel?

Weten de drie hoofdverdachten echt niets over de dood van Carlo Heuvelman of spelen ze door hun mond te houden een slim spelletje? Ze weten alledrie dat het voor justitie erg lastig is om te bewijzen dat ze Carlo geschopt en geslagen te hebben. Op videobeelden van de bewuste avond is van alles te zien, maar beelden van het dodelijke geweld ontbreken.

Justitie moet het hebben van de tientallen verklaringen van getuigen, maar die zijn ook niet eenduidig. De ene keer worden de drie hoofdverdachten met naam en toenaam aangewezen, de andere keer worden weer andere namen genoemd. Hoofdverdachte Mees T. denkt bijvoorbeeld zelf dat Stan F., Lukas O. en Lars van den H. meer moeten weten.

Geen harde bewijzen

Echt hard bewijs is er niet. Er bestaan wel vermoedens dat er een stuk van één van de filmpjes af is geknipt, waar wel op zou staan wat er gebeurd is met Carlo Heuvelman. Als dat al zo is, zullen die beelden waarschijnlijk nooit boven water komen. Echt stevig bewijs van de betrokkenheid van Hein B. en Mees T. aan het fatale uitgaansgeweld lijkt onvindbaar.

Voor Sanil B. staan de zaken er anders voor. Justitie denk de betrokkenheid van B. bij de dood van Carlo te kunnen bewijzen met een dna-spoor dat eerder werd gevonden op de linkerschoen van de Hilversummer. Het gaat op een dna-spoor van Carlo Heuvelman. De grote vraag is natuurlijk hoe dat op zijn schoenen terecht is gekomen.

Aan de andere kant zijn er veel getuigen. Een deel daarvan wijst Sanil aan, een ander deel zegt juist dat hij niet bij de doodslag van Carlo Heuvelman betrokken was.

