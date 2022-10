Mallorca-verdachte Mees T. afgelopen zomer weer op vakantie met groep vrienden, moet terug naar cel

Dat T. het vliegtuig pakte voor een zomervakantie met zijn vrienden was hem door de rechter niet per se verboden, maar werd hem wel afgeraden. De rechtbank oordeelt streng voor de jonge Hilversummer. "Er word je afgeraden het te doen, maar gaat toch. Zeker gezien wat er vorig jaar gebeurd is, is dat niet slim", aldus de rechtbank.

Zelf bleek T. zich van geen kwaad bewust. "Ik heb vooraf gevraagd of het kon en er werd geen 'nee' gezegd, dus ik ben gewoon gegaan. Achteraf misschien niet zo slim. Ik snap dat dat verkeerd over komt."