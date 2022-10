Mallorca-verdachte Martijn T. 'zeker voorlopig' nog vast, pas later verhoord

Mallorca-verdachte Martijn T., die vanmorgen is opgepakt voor meineed, blijft zeker voorlopig nog vastzitten. Dat bevestigt justitie aan NH Nieuws. De jonge Hilversummer moet nog worden verhoord over zijn leugens onder ede.

Martijn T. werd aangehouden omdat hij onder ede zou hebben gelogen over wat er ná de mishandelingen zou zijn gebeurd. De jonge Hilversummer verklaarde tegenover de rechter-commissaris dat hij eenmaal terug in de vakantievilla een glaasje water heeft gedronken en naar bed is gegaan. Hij zou niet met zijn vrienden over de mishandelingen gesproken hebben.

Voor de rechtbank gaf T. vanmorgen dezelfde verklaring, tot verbazing van justitie en de rechtbank. De rechtbank spreekt van een leugen, omdat er een video is waarop de Hilversummer te zien is. Het gaat om een video waarop een van de andere vrienden trots zijn beschadigde knokkels laat zien en vertelt te hebben gevochten, Martijn T. is ook in beeld en zit op een tafel.

Aangehouden voor verhoor

Martijn T. werd na de verklaring door twee agenten aangehouden en naar het cellenblok van de rechtbank gebracht.