Mallorca-verdachte Martijn T. loog in verklaring, aangehouden voor meineed

Hilversummer Martijn T., een van de negen verdachten van het geweld op Mallorca vorig jaar juli, is vanmorgen aangehouden voor het plegen van meineed. T. zou bij een van zijn verhoren voor de rechter-commissaris gelogen hebben over de gewelddadige uitgaansavond. Hij is in de rechtbank in Lelystad aangehouden en afgevoerd.

Martijn T. zou tegenover de rechter-commissaris gelogen hebben over wat er ná de mishandeling zou zijn gebeurd. De Hilversummer vertelde dat hij eenmaal terug in de vakantievilla een glaasje water heeft gedronken en naar bed was gegaan. Hij zou niet over de mishandelingen hebben gesproken met zijn vrienden.

De vork blijkt anders in de steel te zitten: voor de rechter bleek vanmorgen dat Martijn T. op een video te zien is. Het gaat om een video waarop een van de andere vrienden trots zijn beschadigde knokkels laat zien en vertelt te hebben gevochten, Martijn T. is ook in beeld en zit op een tafel.

Voor de rechter hield T. in eerste instantie - tot verbazing van de rechtbank en justitie - zijn eerste verklaring vol.

De rechter legde hem vanmorgen het vuur flink aan de schenen. Daarna werd T. door twee agenten afgevoerd naar het cellenblok. Wat zijn aanhouding verder betekent, is nog niet duidelijk. T. wordt door de politie verhoord. Of hij aangehouden blijft, wordt later bepaald. Dat is volgens justitie nog geen uitgemaakte zaak.

Minste verdenkingen

Martijn T. heeft van de negen verdachten die terecht staan de lichtste verdenkingen. Hij wordt verdacht van openlijk geweld, maar niet van doodslag of een poging daartoe.

Zelf ontkende hij eerder deze week betrokken te zijn geweest bij het geweld op Mallorca. Hij zegt helemaal niemand geslagen of geschopt te hebben.