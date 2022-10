Niet geschopt of geslagen: Gooise verdachten blijven betrokkenheid dood Carlo ontkennen

Wat de jongens met die haast emotionele oproep doen en of ze daadwerkelijk het achterste van hun tong laten zien, zal de komende dagen moeten blijken. De ogen zijn vooral gericht op Hilversummers Sanil B., Hein B. en Mees T., die al sinds het begin van het onderzoek als hoofdverdachten worden aangewezen voor de doodslag van Carlo. Echt hard bewijs is er niet, wel zijn er tientallen - soms wel tegenstrijdige - getuigenverklaringen. Tussen de vele videobeelden van de hele avond, ontbreekt goed beeld van wat er met Carlo gebeurd is.

Het kwam de Gooise groep dan ook op een paar strenge woorden van een van de rechters te staan. "Dat jullie blijven zwijgen zorgt ervoor dat de ouders, de vriendin en vrienden van Carlo voor de rest voor hun leven met vragen en verdriet blijven zitten. Dat moet vreselijk voor hun zijn. En ik kan me niet voorstellen dat dat niet aan jullie gaat knagen. Jullie blijven met een geheim zitten, misschien wel voor de rest van je leven. Maak daar de komende weken een eind aan. Wees een vent en vertel wat er is gebeurd."

Alle verdachten vertellen voor de rechtbank dat ze het verschrikkelijk vinden wat er die avond gebeurd is. Ze zeggen mee te leven met de nabestaanden van Carlo, maar houden vol dus echt niets te weten. Het verbaast de rechtbank ook dat ze allemaal stilzwijgen. "Het verbaast mij dat er de volgende dag, toen jullie beseften wat er gebeurd was en hoe Carlo er aan toe was, niemand met zijn vuist op tafel heeft geslagen om duidelijkheid uit de groep te eisen", aldus de rechter.

Volgens medeverdachte Daan van S. gebeurde dat niet, omdat volgens hem 'iedereen bang is voor de waarheid'. Als het al niet is omdat ze weten wat ze hebben gedaan, dan is het wel omdat ze bang zijn misschien ergens verantwoordelijk zonder dat ze er weet van hebben.

De komende dagen

De grote vraag is of er de komende dagen echt meer duidelijk wordt. De rechtszaak gaat de komende twee weken nog verder.

Hoofdverdachten Hein B. en Mees T. zullen morgen uitgebreid moeten vertellen over wat er gebeurde op de fatale uitgaansavond ruim een jaar geleden. Sanil B., de derde hoofdverdachte, komt komende vrijdag aan het woord.

Het bewijs tegen hem lijkt nog het sterkst. Na onderzoek van de kleding van de verwachten werd op zijn linkerschoen een dna-spoor gevonden, waar dna van Carlo Heuvelman tussenzit. De vraag is hoe dat erop komt. Daarnaast is nog niet honderd procent zeker of dat dna wel degelijk van Carlo is: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) noemt dat zeer waarschijnlijk, een tegenonderzoek zegt dat het dna-materiaal niet van Carlo Heuvelman afkomstig is.