Mallorca-verdachten Hein B. en Mees T. hopen op antwoorden: "Wil ook weten wat er met Carlo gebeurd is"

Zelf zeggen ze er niks mee te maken te hebben: Mallorca-hoofdverdachten Hein B. en Mees T. zeggen zelf vooral te hopen op antwoorden de komende weken. Ze willen dolgraag weten wat er op de bewuste uitgaansavond vorig jaar zomer gebeurd is met Carlo Heuvelman. "Dat wil ik echt weten, want dan kan ik ook voor mijzelf bewijzen dat ik niks heb gedaan", zegt Mees T.

Ze hebben niet geschopt of geslagen, Mees T. zegt Carlo Heuvelman zelfs niet eens te hebben gezien. Samen met Hein B. zegt hij dus wel te hopen op antwoorden. Hij zegt na terugkomst vorig jaar in Nederland veel met de zaak bezig te zijn geweest. "Ik heb heel veel in mijn hoofd, allemaal puzzelstukjes. Die heb ik op verschillende manieren in elkaar gelegd, maar ik kom er niet uit. Ik weet niet wat er is gebeurd. Het enige dat ik weet is dat ik het niet ben. Verder blijft het gissen en speculeren. Daar ben ik ook maar mee gestopt, omdat ik er gek van werd."

"Ik kreeg weinig los bij mijn vrienden over de gebeurtenissen. Soms vonden ze het wel vervelend dat ik er over begon"

Hij geeft aan veel te hebben gedaan om de waarheid boven tafel te krijgen. "Ik ben, toen het nog kon, veel met mijn vrienden blijven praten. Maar ik kreeg weinig los. Soms vonden ze het wel vervelend dat ik er over begon."

Hein B.: te veel bezig met eigen rol

Medeverdachte Hein B. kon de rechter ook niet meer vertellen over wat er precies met Carlo is gebeurd. Hij vertelt na afloop van de gebeurtenissen wel flarden van gesprekken opgevangen te hebben, maar geen echt verhaal. Hij verklaart ook zelf niet verder te hebben gevraagd, tot verbazing van de rechter. "Ik was toen vooral bezig met wat ik zelf heb gedaan, namelijk de trappen tegen de vriend van Carlo. Ik was wel overstuur toen ik hoorde dat er 'een jongen slecht aan toe was', want ik dacht dat hij dat was. Toen het Carlo bleek te zijn heb ik zijn foto gezien, ik had hem niet eerder gezien."

En over dat hij zelf geen onderzoek bij zijn vrienden heeft gedaan zegt hij. "Als ik het achteraf bekijk heb ik daar spijt van, want ik had dat wel moeten doen. Maar ik was echt teveel met mijn eigen rol bezig. Eenmaal thuis kon ik niet echt meer met mijn vrienden praten, want na mijn aanhouding kreeg ik een contactverbod."

Sanil B. vrijdag aan bod

De derde hoofdverdachte, Sanil B., komt vrijdag uitgebreid aan bod in de rechtszaak. Na het weekend wordt van de drie hoofdverdachten ook gesproken over hun persoonlijke omstandigheden en komen verschillende psychologen aanbod over hun onderzoeken naar de jongens.