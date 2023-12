Zware dag in Mallorcazaak: nabestaanden Carlo Heuvelman smeken om waarheid

Het was een emotionele dag bij het Gerechtshof in Leeuwarden. De vriendin, moeder en vader van Carlo Heuvelman kregen het woord. Hun boodschap tegen de verdachten: stop met elkaars handen boven het hoofd houden en vertel wat er is gebeurd. Toch kregen ze niet hun gewenste antwoord.

Foto: NH Media

Het is misschien wel de zwaarste dag tijdens dit hoger beroep in de Mallorcazaak. De vriendin, moeder en vader van de omgekomen Carlo Heuvelman gebruiken hun spreekrecht. Hoewel alle drie de nabestaanden die spraken erg geëmotioneerd zijn, heerst er ook woede. Want: waarom kan niemand hen vertellen wat er die ene avond in juli 2022 op Mallorca gebeurd is? De drie nabestaanden zitten in een aparte ruimte en worden om de beurt opgeroepen. Lisa, de vriendin van Carlo, krijgt als eerste het woord. Ze komt met opgeheven hoofd de zaal ingelopen, maar op het moment dat de rechter haar het woord geeft, breekt ze. "Hoe kan het dat er na tweeënhalf jaar nog steeds geen duidelijkheid is?", vraagt zij zich af. "Die onmacht doet zoveel pijn. Alles wat wij hadden, onze toekomst, is plots zo verwoest. Dat gun je echt niemand." Daarna doet Carlo's moeder haar verhaal. Maar zij is zo overstuur, dat het haar nog niet lukt de rechtszaal in te komen. De zitting wordt daarom kort geschorst.

'Mijn hart breekt als ik denk aan hoe ik hem zag liggen op de ic' moeder Carlo Heuvelman

Later lukt het de moeder wel wat te vertellen. Zeer geëmotioneerd zegt ze: "Mijn hart breekt nog steeds, hoe ik hem zag liggen op de ic, in coma. Hier denk ik vaak aan en dan word ik zo boos. Hoe kan je met z'n allen tegen mijn zoon? Het is zo oneerlijk." Ze doet haar verhaal met haar rug naar de verdachten gekeerd. Onbegrip en machteloosheid Op het moment dat Carlo's vader aan de beurt is, draait de moeder van Carlo zich wél om. Ze kijkt alle verdachten om de beurt indringend aan. De rechter vraagt waarom ze dat doet. "Ik wil ze allemaal in de ogen kijken", reageert ze. Bij de vader heerst met name onbegrip en machteloosheid. "We proberen zoveel als mogelijk een normaal leven te hebben. Maar vanbinnen, emotioneel, is dat wezenlijk anders. Ons levensgeluk is van ons afgenomen. Door een groepje jongens die zich misdroegen." Tekst gaat verder onder video.

Spreekrecht nabestaanden Carlo Heuvelman - NH Nieuws

Ook gaat hij kort in op de persoonlijke omstandigheden van de verdachten waar afgelopen donderdag over is gesproken. Toen werd door de reclassering geadviseerd hoofdverdachte Sanil B. volgens het jeugdstrafrecht te berechten en niet als volwassene. "Wat mij heel erg aangrijpt, zijn de persoonlijke omstandigheden. Hoe denken de mensen hier over de persoonlijke omstandigheden van Carlo? Het feit dat er alleen al gesproken wordt over het toepassen van het jongerenstrafrecht doet mij heel veel. Voor een volwassen daad." Na de verklaringen van de nabestaanden en de slachtoffers krijgen de verdachten ook de ruimte om te reageren, wat overigens niet verplicht is. Ze reageren allemaal vrijwel hetzelfde op de woorden van de vriendin en ouders van Carlo: ze vinden het erg wat de nabestaanden moeten doormaken en wensen ze veel sterkte.

'Ik vind het heel moeilijk om in mijn positie te reageren. Ik kan weinig goeds zeggen.' Sanil B.

Sanil is wat uitgebreider in zijn reactie: "Ik vind het heel moeilijk om in mijn positie te reageren. Ik kan weinig goeds zeggen. Toch wil ik hun heel veel sterkte wensen met het verlies. Het enige wat je wil is hen een antwoord geven, maar als ik dat niet kan, wat kan ik dan nog zeggen?" Woensdag gaat de zaak in hoger beroep weer verder. De uitspraak is naar verwachting begin maart 2024.