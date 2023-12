Mallorca-hoofdverdachte Sanil B. vecht tot het laatst om gelijk: “Desnoods tot de Hoge Raad”

Hoofdverdachte Sanil B. ontkent nog steeds stellig iets met de dood van Carlo Heuvelman te maken te hebben. Als hij ook in hoger beroep veroordeeld wordt, zal hij in cassatie gaan, laat hij vandaag weten aan het Hof in Leeuwarden. 'Ik ben onterecht veroordeeld. Mijn vertrouwen in het rechtssysteem ben ik helemaal verloren.'

Als je "in cassatie gaat", betekent het dat je de zaak naar een hogere rechtbank brengt, genaamd de Hoge Raad. Daar vraag je ze om de uitspraak opnieuw te bekijken. Het is als een soort laatste poging om te proberen de beslissing te veranderen.

Sanil B. werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld voor een celstraf van 7 jaar, voor onder andere doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman. Sanil is - samen met zes andere verdachten - in hoger beroep gegaan, omdat hij zegt onschuldig te zijn.

Maandag is het hoger beroep van start gegaan en vandaag ging het over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Er werd onder meer besproken hoe het met de verdachten gaat ('naar omstandigheden goed') en of ze in hoger beroep via het jeugd- of volwassenenstrafrecht berecht moeten worden. Het Hof had daarover advies gevraagd aan de reclassering, omdat de meeste verdachten op de beruchte avond op Mallorca net 18 jaar waren.

Bij alle verdachten adviseerde de reclassering het volwassenenstrafrecht toe te passen, wat betekent dat de straffen hoger uitvallen dan bij het jeugdstrafrecht, behalve bij Sanil. Het werd vandaag niet helemaal duidelijk waarom alleen B. een ander advies kreeg.

Weinig opluchting

Hoewel dat zou betekenen dat Sanil daarmee bij het Hof een lagere straf opgelegd zou kunnen krijgen dan bij de rechtbank, was er weinig opluchting bij de verdachte. "Als ik veroordeeld wordt voor dit feit (doodslag op Carlo Heuvelman, red.), jeugdstrafrecht of niet, zal ik toch in cassatie gaan", zegt hij geëmotioneerd. "Ik was altijd heel erg zeker van de rechtsspraak. Maar ik ben onterecht veroordeeld. Ik ben mijn vertrouwen in het rechtssysteem helemaal verloren."

De maximale celstraf in het jeugdstrafrecht is twee jaar. Of Sanil in het hoger beroep die straf ook opgelegd krijgt, is niet duidelijk. Het Hof kan er ook voor kiezen af te wijken van het advies van de reclassering. Medio maart 2024 doen zij uitspraak over deze zaak.