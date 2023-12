IJzige stilte als Carlo's naam valt: verdachten houden vol niets te weten van fataal gevecht

Ze hebben hem niet gezien, laat staan dat ze hem geschopt of geslagen hebben: de zeven Hilversumse verdachten van het zware geweld op het Spaanse eiland Mallorca tweeëneenhalf jaar geleden, zeggen niet te weten wie Carlo Heuvelman zo hard geschopt en geslagen heeft. Heuvelman overleefde de vechtpartij niet. Dat verklaarden ze vandaag opnieuw voor het Hof in Leeuwarden, waar het hoger beroep tegen de verdachten plaatsvindt.

De gedenkplek voor Carlo Heuvelman op Mallorca - Foto: NOS

Het boven tafel krijgen van de 'waarheid' over de vechtpartijen van de Hilversumse groep met meerdere andere groepen en dan vooral alle feiten van het geweld op Carlo Heuvelman, vormt het grootste doel van het hoger beroep. Het sterke vermoeden is dat de Hilversummers niet het achterste van hun tong hebben laten zien en wel meer móeten weten van wat er gebeurd is. Dat blijkt tot nu toe een teleurstelling: de jongens zeggen niets meer dan ze tot nu toe al gezegd hebben.

Als ze willen praten, dan is dit hun allerlaatste kans, drukte de raadsheer ze vanmorgen nogmaals op het hart. Na het hoger beroep hebben ze die kans niet meer en dan blijft het hele verhaal van de gewelddadigheden van twee zomers geleden misschien wel voor altijd geheim. Frustratie Het gerechtshof vroeg het de zeven Hilversumse verdachten daarom nog maar met klem. "We weten allemaal wat de gevolgen zijn van wat er zich die avond heeft afgespeeld, maar wat er is gebeurd is nog altijd de grote vraag. Jullie hebben allemaal Carlo niet gezien en zeggen niet te weten wat er gebeurd is. Sommigen hebben wel iemand zien liggen, maar dat is het dan ook. Weet er dan niemand iets?", klonk het. Een ijzige stilte volgde.

"Ik zou er alles voor over hebben om het te weten, want ik krijg nu de schuld van iets. De schuld van iets dat ik niet gedaan heb" Sanil B.