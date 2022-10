Celstraffen tot 10 jaar geëist tegen hoofdverdachten Mallorcazaak

Sanil B. wordt in de ogen van het OM gezien als de persoon die het meest agressief zou zijn geweest en die ook bij de meeste geweldsincidenten van die avond aanwezig is geweest. "De verdachten waren op oorlogspad.", zo stelt de Officier van Justitie.

Het OM denkt voldoende bewijs te hebben dat de drie Hilversummers schuldig zijn aan de dood van Carlo Heuvelman. Zelf hebben ze tot nu toe aangegeven weinig te herinneren van de vechtpartij waarna Carlo overleed aan zijn verwondingen. Maar het OM stelt dat door het gezamenlijk geweld van de drie verdachten Carlo Heuvelman uiteindelijk is overleden na de laatste vechtpartij in een avond vol geweld.

DNA-spoor en vele getuigen vormen het belangrijkste onderdeel van het OM om de strafeis te bepalen. Dit omdat wat er precies met Carlo Heuvelman is gebeurd niet goed op beeld te zien is. "Hiermee is voldoende wettig bewijs. dat Sanil B., Mees T. en Hein B. voor betrokkenheid van het geweld tegen Carlo", zo stelt de Officier. Zo is DNA van Carlo Heuvelman gevonden op de linkerschoen van Sanil B. Het OM stelt dat dit alleen maar erop terecht zijn gekomen door schoppen en trappen.

Alleen Sanil wilde reageren op de strafeis. Hij zegt zich kapot te zijn geschrokken. Daarnaast zegt hij dat hij het requisitoir onterecht vindt omdat het volgens hem gebaseerd is op aannames.

Andere verdachten

Naast de drie hoofdverdachten kregen de andere verdachten in het proces ook hun strafeis te horen. Ze zijn volgens het OM allemaal betrokken geweest bij openlijke geweldpleging. Het gaat om Daan van S. (19), Kaan B. (19), Lukas O. (19), Lars van den H. (20), Martijn T. (19) en Stan F. (19).

De strafeis voor Daan van S. is anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Kaan B. krijgt een strafeis van 180 dagen cel, waarvan 93 dagen voorwaardelijk. Lukas. O. krijgt 180 dagen cel waarvan 162 voorwaardelijk. Stan F. een werkstraf van 180 uur. Lars van den H. een taakstraf van 150 uur. Alleen Martijn T. moet in de ogen van het OM worden vrijgesproken.

De enige van deze groep verdachten die wilde reageren op de strafeis is Martijn T. Volgens hem is de strafeis in zijn geval terecht.

Overlijden Carlo

In het requisitoir van de Officier van Justitie wordt ook stil gestaan bij de doodsoorzaak van Carlo Heuvelman. Volgens getuigen die zich om Carlo's lichaam bekommerden zagen ze de plas bloed steeds groter worden. Zijn been begon te trillen en na een paar minuten kwam er ook bloed uit zijn neus.

"Ik heb een zorgopleiding gedaan en zag dat het niet goed was", zo citeert de Officier een van de getuigen. Aan de linkerkant van zijn hoofd had hij een bloedende wond. Hij had ook pupillen die niet even groot waren, wat een teken zou zijn van hersenletsel.

02:19 in de nacht werd 112 gebeld. Bij aankomst in het ziekenhuis werd hij gelijk geopereerd. Maar het mocht niet baten. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis in Mallorca. In Den Haag werd Carlo's lichaam verder onderzocht.

Er was onder anderen flink letsel aan neus, linkerkant van de schedel en achterhoofd. Het overlijden is volgens het onderzoek veroorzaakt door de klappen die hij op zijn hoofd heeft gekregen.

De aankomende dagen zullen de advocaten van de Hilversummers met verweer komen. De uitspraak van de rechter volgt 18 november.