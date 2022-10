Worden Mallorca-hoofdverdachten veroordeeld als volwassenen? "Dubbeltje op z'n kant"

Moeten de verdachten voor het geweld op Mallorca vorig jaar zomer worden berecht als volwassenen of als minderjarigen? Dat is de vraag die centraal stond op de vijfde dag van hun proces vandaag. Naast de verdachten was er ook psycholoog aanwezig, om de verdachten vanuit haar professie te schetsen. "Ik heb een lichte voorkeur voor het minderjarige strafrecht", aldus de psycholoog over Sanil B., Hein B. en Mees T.

Bij verdachten Hein B. en Mees T. kwam de voorkeur voor het minderjarige strafrecht ook naar voren: "Hij woont nog thuis en probeert zijn leven weer op te pakken", aldus de psycholoog over Hein. Sanil en Hein zijn aan een hbo-studie begonnen nadat ze op vrije voet de uitspraak van de rechtbank mochten afwachten. Mees zit momenteel weer vast , omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige hechtenis had geschonden.

De psycholoog vindt het advies over jeugdstrafrecht bij Sanil dan ook ingewikkeld en noemt het 'een dubbeltje op z'n kant', met een lichte voorkeur voor het minderjarige strafrecht. Het feit dat hij nog thuis woont en nog 'pedagogisch beinvloed' kan worden, spreken volgens de psycholoog voor het toepassen van het jeugdstrafrecht. "Hij is nog volop in ontwikkeling. Hij past met één been in het jeugd- en één been in het volwassenenstrafrecht."

Sanil B. (20) werd door de psycholoog hoog ingeschat: "Hij heeft alles op een rijtje en is behoorlijk intelligent." Ook de rechter begon aan het begin van de zitting over zijn indruk van Sanil in de rechtszaal. "Een welbespraakte, goed opgevoede jongen." Daarbij plaatste de rechter wel snel een kanttekening. "Maar de videobeelden van die avond in Mallorca laten iets heel anders zien. Twee vechtpartijen eindigen dat er iemand op de grond ligt en jij natrapt."

"Impulsiviteit en beïnvloedbaarheid bij Mees kan beschouwd worden als adolescent met één been in jeugd en één been in volwassen wereld."

Ook het advies van de reclassering over eventuele toepassing van het minderjarige strafrecht werd vandaag behandeld. Dat advies verschilde wel per verdachte. Volgens de reclassering is alleen bij Mees T. aanleiding om het jeugdstrafrecht toe te passen: "Impulsiviteit en beïnvloedbaarheid bij Mees kan beschouwd worden als adolescent met één been in jeugd en één been in volwassen wereld."

Alle drie de hoofdverdachten hebben uiteindelijk volgens de psycholoog geen indicatie om verder behandeld te worden. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen welk strafrecht van toepassing is per verdachte.