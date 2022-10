Mallorca-verdachte Mees T. moet ondanks nieuwe poging uitspraak in cel afwachten

Hoofdverdachte in de Mallorca-zaak Mees T. (19) moet tot aan de uitspraak halverwege november in de cel blijven. De Hilversummer wordt verdacht van de doodslag van Carlo Heuvelman vorig jaar op Mallorca. Toen vorige week bleek dat Mees met vrienden op vakantie was geweest deze zomer en ook tweemaal een 'jointje' had gerookt, moest hij terug de gevangenis in.

Daarmee schond Mees T. namelijk de voorwaarden van zijn voorlopige hechtenis. Vandaag probeerde zijn advocaat de rechtbank opnieuw aan het denken te zetten met een pleidooi, in de hoop dat Mees de rest van de zaak op vrije voet mocht afwachten. "Hij is terecht met zijn neus op de feiten gedrukt, maar Mees heeft er een week goed over na kunnen denken. Een week waar hij geen steun kon vinden bij familie of vrienden."

Het pleidooi kon de rechtbank alleen niet overtuigen. "De schade is niet zomaar weggepoetst", aldus de rechter. "Dan zou de maatschappij misschien denken: als iemand beterschap belooft mag hij weer op vrije voet." Ook andere argumenten zoals de studie van de Hilversumse verdachte bracht de rechtbank niet op andere gedachten. "Dat hebben we vorige week ook al meegenomen in onze besluitvorming."

Uitspraak

De uitspraak in de zaak is op 18 november, begin volgende week eindigt de inhoudelijke behandeling. Zeven andere verdachten in de zaak mogen de uitspraak op vrije voet afwachten. Verdachte Martijn T. werd vorige week ook opnieuw opgepakt vanwege meineed, onduidelijk is of hij al op vrije voet is.