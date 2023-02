Opnieuw onrust bij brandweerpersoneel: "Ze voelen zich niet serieus genomen"

Opnieuw onrust onder het brandweerpersoneel in Noord-Holland Noord. Leidde een reorganisatieplan van de Veiligheidsregio vorig jaar tot paniek onder de veelal vrijwilligers, nu zorgen innovaties voor onvrede en ernstige zorgen. Marcel Dokter, voorzitter van de landelijke Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), heeft een brandbrief aan de politiek gestuurd.

Marcel Dokter maakt zich zorgen - Aangeleverd

Inmiddels zijn er stappen gezet in de 'veranderopgave' van de Veiligheidsregio. Toch zorgt het niet voor opgeluchte gezichten, ziet Marcel Dokter. Hij is voorzitter van de landelijke Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Opnieuw hebben ongeruste brandweervrijwilligers zich bij hem gemeld. Dokter: "Ze voelen zich niet serieus genomen. De onzekerheid over de toekomst van hun brandweerkazerne en het voortbestaan ervan, leidt tot grote ongerustheid en dalende motivatie", zegt hij. Vooral de brandweerkazernes in Ursem en Slootdorp leven nog altijd met een onzekere toekomst. Beide kazernes moeten namelijk in 2025 hun deuren sluiten, als het reorganisatieplan van de Veiligheidsregio wordt doorgevoerd. "Ik ben laatst bij één van de twee langs geweest. Zij hebben het gevoel dat ze nog steeds op de nominatie staan om gesloten te worden." En dat zou zonde zijn, vindt Dokter. "Ze leveren een bijdrage aan de veiligheid en over nieuwe aanwas maken de meesten hier zich geen zorgen."

Sluiten, uitbreiden of afslanken? Vorig jaar liet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nog een bom in brandweerland afgaan, toen het een plan presenteerde, inclusief namen en rugnummers. De blusgroepen van Ursem en Slootdorp moesten op termijn sluiten, 13 andere groepen - waaronder Hippolytushoef, Berkhout, Blokker, Stompetoren, Abbekerk, Koedijk, Limmen, Dirkshorn, Breezand, Akersloot, Wieringerwaard, Heerhugowaard-De Noord en Wervershoof - zouden enkele handelingen niet meer mogen uitvoeren. "Van de 52 locaties willen wij één derde verzwaren, één derde hetzelfde houden en één derde verlichten", vertelde Krishna Taneja, regionaal commandant en directeur van de veiligheidsregio toen aan NH Nieuws. Bij een afslanking wordt een brandweerpost beperkt in haar werkzaamheden en bij een brand niet langer naar binnen mogen. Ze zouden alleen voorbereidende handelingen mogen verrichten en wellicht moeten wachten op collega’s van een andere post, die wél naar binnen mogen. Naar verwachting ligt er halverwege dit jaar een nieuw plan op tafel, waarin geluiden van de werkvloer zijn meegenomen. Dat zal begin 2024 definitief door het bestuur van de Veiligheidsregio moeten worden goedgekeurd.

In oktober vorig jaar wordt het eerder gepresenteerde plan van de Veiligheidsregio nog van de tekentafel geveegd. Reden: er is weinig tot geen draagvlak. Volgens de Veiligheidsregio was het plan slechts een 'denkrichting' en is zeker nog niet bepaald hoe de brandweer er in de toekomst uit komt te zien. Tóch heerst dat gevoel er niet, merkt Dokter. "De brandweervrijwilligers hebben het gevoel dat het management blijft sturen op de uitvoering van de voorgenomen plannen op de ingeslagen, heilloze weg."

Dit omdat de Veiligheidsregio twee innovaties wil doorvoeren in brandweerland. Een Snel Interventie Voertuig met twee brandweermannen (SIV2) en de inzet van brandweerassistenten op een tankautospuit. Maar de VBV heeft grote moeite met deze SIV's. Dokter wijst erop dat twee brandweermannen bij bijvoorbeeld een woningbrand eigenlijk niets kunnen doen. "Wat is zo’n ‘bestelbusje’ nou waard als het er echt toe doet?", vraagt Dokter zich af. "Ze zijn sneller ter plaatse, maar de basiszorg valt weg. Ze kunnen niets doen en moeten wachten op collega's." Volgens hem hebben zes Veiligheidsregio's dit in het verleden al geprobeerd, maar zijn ze daar toch van afgestapt. Niet juist opgeleid Ook zet hij vraagtekens bij de inzet van brandweerassistenten. "Wij vinden dat een heel slecht idee, omdat het in strijd is met de landelijke wet- en regelgeving", zegt Dokter. "Het is van belang dat het personeel beschikt over de juiste diploma's en basiskwaliteiten om de taken goed en veilig uit te kunnen voeren." De opleiding duurt slechts een half jaar en de keuring is beperkt tot een fietstest. Hij vindt de risico's dan ook te groot. Als voorbeeld noemt Dokter het noodlottig ongeval in Den Dolder, waar een brandweerman om het leven kwam. Ook heeft de brandweer volgens het Openbaar Ministerie de regels niet goed nageleefd: bij het uitrukken waren er 'te weinig brandweermannen die hun opleiding hebben afgerond'. En dus moet de Veiligheidsregio Utrecht een boete van 40.000 euro betalen. In een brandbrief verzoekt Dokter de Inspectie Justitie en Veiligheid dan ook om de Veiligheidsregio de wet- en regelgeving te handhaven. "Dit door de Veiligheidsregio er op te wijzen dat de keuzes die zij hebben gemaakt in strijd zijn met de Nederlandse wet."