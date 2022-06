Wieringers vrezen sluiting brandweerpost: 'Wordt het straks elk uur telt?'

"Het is geen goede zaak!" Inwoners van De Haukes maken zich zorgen over de voorgenomen sluiting van brandweerposten in de regio. Veiligheidsregio Noord-Holland-noord wil de brandweerorganisatie herinrichten om het tekort aan personeel op te vangen en de hoge kosten van gebouwen in te dammen. Daarvoor moeten mogelijk meerdere posten sluiten. Zo ook de vrijwilligerspost Hippolytushoef.

Suzan van Veen, Roeland Otto en garagehouder Sjaak Slijkerman willen de brandweerpost Hippolytusdhoef behouden voor Wieringen. - NH Nieuws / Brandweer.nl

Voor De Haukes kan dat betekenen dat de brandweer misschien wel tien minuten later bij een brand is dan nu het geval is. "Als de brandweer verdwijnt uit de dorpen, hoe snel zijn ze straks dan ter plekke?" vraagt garagehouder Sjaak Slijkerman op De Haukes zich af. "Als het tien minuten langer duurt, hoeveel dooien zijn er dan? Die jongens moeten eerst naar de kazerne en dan deze kant op vanuit Anna Paulowna of Middenmeer. Hoe lang duurt het straks? Een half uur, drie kwartier? Nou, dan is 'rooie haan' al lang vertrokken." De voorgenomen sluiting komt als een verrassing voor veel inwoners van De Haukes. Suzan van Veen schrikt er van: "Bij brand moet er snel iemand komen. Als dat dan tien minuten extra of nog langer duurt, want de afstanden zijn hier groot en er zijn veel obstakels op weg. Dan kan het slecht aflopen, dus ik vind het geen goede zaak."

Ook Roeland Otto van de watersportvereniging op Wieringen vreest sluiting van de vrijwillige brandweerpost van Hippolytushoef: "We hebben na een incident met de Veiligheidsregio geregeld dat zeilers bij calamiteiten kunnen opgeven bij welke boei ze in de buurt zijn. Dan kan de brandweer worden ingeschakeld. Vanuit dat oogpunt zou het heel slecht zijn als die reddingsmogelijkheid niet meer bestaat." Van Veen: "Het zal wel weer een centenkwestie zijn en ik zou zo ook niet meteen een oplossing weten, maar ik zou toch pleiten voor het in stand houden van deze posten. Als die weg zijn, dan telt niet meer elke seconde, dan moet je gewoon een kwartier wachten. Dan kan er van alles gebeuren wat je niet wilt." Tekst gaat door onder de video.

Bewoners De Haukes vrezen sluiting brandweerpost - NH Nieuws / Jurgen van den Bos