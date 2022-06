Protestvideo tegen uitkleden brandweer: "Dit plan moet gewoon van tafel"

Ze zijn beter in branden blussen dan in acteren maar voor de brandweerlieden van de kazerne in Stompetoren is het menens. In een ludieke protestvideo maken ze gehakt van de Veiligheidsregio die kazernes wil sluiten en afslanken . "Ze noemen het met een mooi woord herinrichting, maar het is gewoon een keiharde bezuiniging", aldus brandweerman Ad Baltus.

In de kantine nemen de mannen en dames van de brandweer nog even de teksten door. Gerepeteerd wordt er eigenlijk niet: "Nee we gaan niet voor een oscar", vertelt brandweerman Frank Smit, die vanuit zijn kazerne in Ursem naar Stompetoren is gereden voor een gastrolletje. "Als de boodschap maar over komt, dat is het belangrijkste."

Het script voor het filmpje dat ze voor ogen hebben, is slim geleend van het tv-programma Klikbeet. In het oorspronkelijke filmpje zien we een bedrijfsvergadering van een hoveniersbedrijf waarin een hele batterij aan managers besluit om uiteindelijk de hovenier de laan uit te sturen vanwege bezuinigingen.

Kantoorfuncties

Volgens brandweerman Ad Baltus hadden ze het zelf niet beter kunnen bedenken. "Nu gaat het dus niet om tuinmannen maar om de brandweermensen. Het is erg toepasselijk want sinds 2015 is het aantal kantoorfuncties bij ons exponentieel gegroeid. Dat terwijl er wel gesneden wordt bij de kazernes en dat klopt gewoon niet. Dat plan moet gewoon van tafel."

