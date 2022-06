Zorgen om veiligheid als vrijwillige brandweer 'afgeslankt' wordt: "Mijn bloed gaat koken"

Wie de brandweer belt, kan straks niet meer met alle zekerheid op hulp rekenen. Door veranderingen kunnen vrijwillige brandweerlieden minder taken uitvoeren. In het ergste geval moeten sommige kazernes daardoor sluiten. Een onbegrijpelijk besluit, vinden ze bij de brandweer. Want volgens hun is de veiligheid van de burger hierdoor in het geding.

Er heerst dan ook ongeloof en verslagenheid bij de 22 brandweermannen in het West-Friese dorp, die zo’n 60 keer per jaar uitrukken. Over drie jaar bestaat de kazerne alweer 200 jaar.

Maar wat als de brandweer over twee jaar uit Heerhugowaard of Avenhorn moet komen? "Tja, reken dat maar uit.. Vroeger telde iedere seconde, dat is ook de slogan bij de brandweer. Nu wordt gezegd dat het slechts enkele minuten scheelt. Nou, hoogstens een kwartiertje. Mag dat wel van de wet? Het gaat geheid mis."

De locaties in Ursem en Slootdorp zullen in het plan van de veiligheidsregio worden gesloten. De vrijwilligersposten die zullen afslanken zijn in: Akersloot, Heerhugowaard-De Noord, Groet, Koedijk, Limmen, Stompetoren, Breezand, Dirkshorn, Hippolytushoef, Wieringerwaard, Abbekerk, Blokker, Wervershoof en Berkhout.

De veiligheidsregio wil de brandweer zo herinrichten dat de bezetting beter aansluit bij de risico's in de omgeving. Dit doen ze door de posten onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

Tijd is alles

Molenaar Jan Ooijenvaar kan als geen ander vertellen hoe het is om je hebben en houwen te verliezen in een grote brand en hoe belangrijk het is dat de brandweer op tijd is. Zijn molen, een rijksmonument aan de Broekerhavenweg in Stede Broec, was volledig zwartgeblakerd nadat er vuurwerk in het rieten dak was beland op oudjaarsavond 2019. Naast de wieken stond er alleen nog een geraamte van de ooit zo geliefde trouwlocatie van de gemeente overeind. "De brandweer was er binnen tien minuten. Ik was toen zo blij dat ze er snel bij waren."

"Als je daar staat en je ziet je molen of boerderij wegbranden, dat is verschrikkelijk." Angst dat een brand door herontwikkeling bij de brandweer ervoor kan zorgen dat de brandweer niet meer op tijd is, snapt hij maar al te goed. "Als een brandweer een kwartier verder moet rijden en ze komen te laat.. Mijn bloed gaat koken als ik daaraan denk", vertelt Ooijenvaar zichtbaar emotioneel. Volgens hem wordt de kans kleiner dat stolpboerderijen en molens gered kunnen worden als de herinricht plaatsvindt.

Bekijk hieronder een reportage over de brand bij de molen.