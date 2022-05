Vrijwilligers brandweerkazerne Ursem onthutst over sluiting: "We begrijpen het niet"

Voor de vrijwilligers is het besluit een keiharde klap in het gezicht. Afgelopen week is de ploeg – een mix van jong en oud – op de hoogte gebracht door postcommandant Larry Krul. Dat leverde flink wat reacties op. "Er heerst een grafstemming. Er waren zelfs twee kersverse brandweermannen, die woensdagavond nog hun diploma hebben opgehaald. Dan is het niet echt motiverend als je meteen te horen krijgt dat de kazerne over twee jaar dicht moet."

Raadsel

Voor het brandweerkorps is de boodschap dan ook extra pijnlijk. In maart werd nog het tachtigjarig jubileum gevierd. "Die dag werd druk bezocht. Ze kwamen uit alle hoeken en gaten, prachtig om te zien", blikt Krul enthousiast terug.

Waarom juist 'hun' brandweerkazerne de deuren moet sluiten, is voor Krul een groot raadsel. Volgens hem is dat ook helemaal niet nodig. De kazerne in Ursem is namelijk met 22 brandweermannen goed bemand. "We zijn één van de best bemande dorpsposten uit de regio. Elke dag hebben we acht tot tien mensen beschikbaar. Vergeleken met andere posten is dat best uniek."

Zo goed zelfs dat ze sinds kort een wachtlijst hebben. "Laatst zijn er nog zes mensen geslaagd voor hun opleiding. We begrijpen dit echt niet. Ook de nieuwe aanwas is erg gemotiveerd en staat te springen om aan de slag te gaan. Dat ze hier nu mee geconfronteerd worden, is extra zuur."