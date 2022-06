Vrijwillige brandweerman Lars: "Waarom heb ik me een jaar lang uitgesloofd?"

Een week voordat hij opgaat voor het eindexamen vrijwillige brandweerman, kreeg de 26-jarige Lars van der Meer te horen dat de kazerne in zijn woonplaats Ursem mogelijk op termijn wordt opgedoekt. "Je vraagt je af waarom je je een jaar lang zo ingespannen hebt. Als ik dit geweten had, was ik niet aan de opleiding begonnen", aldus Lars die er overigens niet aan denkt het bijltje erbij neer te gooien. "Nu maak ik de opleiding af ook."

"Bij de opleiding leren we dat een brand in 4 minuten kan uitgroeien van kaarsvlammetje tot serieuze woningbrand"

Lars was dan ook een beetje beduusd, toen hij hoorde van het reorganisatieplan van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Op basis van een risicoanalyse wil de Veiligheidsregio mensen en middelen anders over de regio gaan verdelen. Ursem heeft een laag risicoprofiel en kan volgens de Veiligheidsregio dus toe met minder brandweervrijwilligers. De vrijwilligers zijn niet zo zeker van die cijfers en gaan aan de slag om aan te tonen dat ze wel degelijk bestaansrecht hebben.

Langere aanrijtijd

Als de brandweerkazerne in Ursem op slot gaat, moeten er in geval van brand spuitgasten uit andere kernen worden opgetrommeld. "Dan kunnen ze uit de Goorn komen of uit Obdam en Heerhugowaard", somt Lars de korpsen op die gewoon blijven bestaan. De afstand neemt kostbare tijd in beslag en dat zou het verschil tussen leven en dood van eventuele slachtoffers kunnen zijn.

Het zal neer komen op een minuut of vier à vijf extra aanrijtijd, denkt Lars. "Bij de opleiding leren we dat een brand in vier minuten kan uitgroeien van een simpel kaarsvlammetje tot een serieuze woningbrand", zegt Lars, die verder aangeeft dat iedere hulpvraag snel reageren noodzakelijk maakt en dat dat alleen al een reden is om de kazerne in Ursem open te houden.

Zelfs beschikbaar tijdens de kermis

Het gaat vooralsnog om een plan van de Veiligheidsregio. Het besluit wordt naar verwachting in december genomen. Lars kondigt aan dat de vrijwilligers er alles aan gaan doen om aan te tonen dat de kazerne in Ursem open moet blijven. Zo zijn er volgens Lars wel vraagtekens te zetten bij het lage risicoprofiel dat voor Ursem uit de bus kwam. "Voorlopig blijven we gewoon gemotiveerd onze taak doen", zegt Lars vastbesloten.

Ursem heeft geen gebrek aan vrijwilligers. Zelfs tijdens de kermis die de komende tijd in Ursem losbarst, zijn er voldoende vrijwilligers die hebben aangegeven beschikbaar en nuchter te zijn.