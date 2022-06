Politiek Medemblik pleit voor behoud brandweerposten Wervershoof en Abbekerk

Als het aan de politiek in Medemblik ligt, wordt het reorganisatieplan van de Veiligheidsregio aangepast of van tafel geveegd. Dit kwam naar voren na een aangenomen motie.

Vooral de afslanking van de brandweerposten in Abbekerk en Wervershoof valt in het verkeerde keelgat. Een maand geleden dropte de veiligheidsregio Noord-Holland Noord een bom in brandweerland, toen het een reorganisatieplan presenteerde, inclusief namen en rugnummers.

De vrees dat het korps in West-Friesland een 'prullenbakbrandweer' wordt, is dan ook groot. "Die geestelijke belasting, dat ze een kwartier moeten wachten op een andere post, wringt heel erg", vertelde voorzitter Marcel Dokter van de landelijke Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) onlangs nog aan NH Nieuws.

Stokje voor steken

Toch lijkt die angst ietsjes te zijn afgenomen. Terwijl de Veiligheidsregio vorige week nog liet weten dat het plan slechts een 'denkrichting' was, springt de politiek in Medemblik intussen in de bres.

Op 23 juni - tijdens een raadsvergadering - diende een groot deel van de gemeenteraad (VVD, CU, Morgen!, Hart voor Medemblik en Gemeente Belangen) een motie in. Want dat de vrijwilligers van de brandweer niet vanaf het begin zijn meegenomen in het plan, vindt de raad 'erg teleurstellend'. Ze horen aan de tekentafel, zo klinkt het.

Deze gedachtegang werd tijdens de vergadering met open armen ontvangen. En de motie? Die werd 'breed aangenomen'. Want volgens hen heeft alleen 'een breed gedragen plan kans op slagen'.

Steun

"We kunnen het alleen maar toejuichen dat de gemeenteraad zich zo opstelt", vindt postcommandant Patrick Nugter, die vorige week nog namens de brandweer in Wervershoof een toespraak hield. "Het geeft me een fijn gevoel, nu ik weet dat de politiek ons rugdekking geeft. Wij staan welwillend tegenover verandering, maar dit plan moet gewoon van tafel."

Ook bevelvoerder Matthias Zijp van Berkhout is blij met de rugdekking vanuit de politiek. Afgelopen maandag sprak hij nog met teamcommandant Kees Jong en plaatsvervangend teamcommandant Maartje Verkerk, van Team West-Friesland. De bevelvoerder hield er een 'goed gevoel' aan over. "Het zou fijn als andere gemeenten hun voorbeeld volgen, dat we samen met alle betrokken partijen tot een plan komen waar we achter staan."

Iets dat de Veiligheidsregio volgens Zijp zelf ook wil. "Zij hebben dat ook uitgesproken, dat ze terug naar de tekentafel willen met alle betrokkenen. Hopelijk gaat dat nu niet die kant op, mede dankzij deze motie."