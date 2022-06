Positief geluid voor brandweergroepen na draai van Veiligheidsregio over toekomst

Er is hoop voor de brandweergroepen die dachten in 2025 de deuren te moeten sluiten of te moeten afslanken. Volgens de Veiligheidsregio is het eerder gepresenteerde plan slechts een 'denkrichting' en is zeker nog niet bepaald hoe de brandweer er in de toekomst uit komt te zien. Het zorgt voor vragende blikken bij de verschillende korpsen. "Ik denk dat ze zijn geschrokken van alle commotie."

Er is hoop voor de brandweer van Ursem - Brandweer Ursem / Facebook

Sluiten, uitbreiden of afslanken. Een maand geleden dropte de veiligheidsregio Noord-Holland Noord een bom in brandweerland, toen het een plan presenteerde, inclusief namen en rugnummers. De blusgroepen van Ursem en Slootdorp moesten op termijn sluiten, 12 andere groepen - waaronder Berkhout, Abbekerk en Wervershoof - zouden enkele handelingen niet meer mogen uitvoeren. "Van de 52 locaties willen wij één derde verzwaren, één derde hetzelfde houden en één derde verlichten", vertelde Krishna Taneja, regionaal commandant en directeur van de veiligheidsregio toen aan NH Nieuws. Het gevolg: boze en verbijsterde vrijwillige brandweerlieden. Er werden zorgen geuit over de veiligheid, er werden petities gestart en de brandweer van Berkhout poseerde vorige week nog in alleen een onderbroek en blusjas, omdat ze volgens het nieuwe plan uitgekleed werden.

De Veiligheidsregio reageert middels een persbericht op de ontstane commotie. "Er is onbedoeld een beeld ontstaan van een ver uitgewerkt plan waar nog beperkt invloed op mogelijk is. We betreuren dit en willen benadrukken dat een dergelijk plan niet bestaat, maar alleen een denkrichting." De Veiligheidsregio zegt tot het einde van het jaar met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Zo had de brandweer van Ursem – één van de groepen die met sluiting wordt bedreigd –vorige week nog een 'goed gesprek' met de Veiligheidsregio en burgemeester Monique Bonsen. "We hebben onze argumenten op tafel kunnen leggen", zegt postcommandant Larry Krul. Veiligheid en snelheid Krul vervolgt: "Dan gaat het over de veiligheid en de snelheid die op het spel staat. Stel dat er tegenover onze kazerne een auto tegen de boom rijdt, dan zouden we volgende het nieuwe plan met de armen over elkaar moeten wachten op collega's van een andere groep, omdat wij bepaalde handelingen niet mogen verrichten. Dat kan niet de bedoeling zijn." Een vervolgafspraak is al ingepland. Krul van Ursem las het bericht van de Veiligheidsregio met enige verbazing, ondanks dat het voorlopig goed nieuws lijkt voor zijn groep."Als er nog zoveel onduidelijk is, waarom presenteer je het plan dan? Dit zorgt alleen maar voor onrust."

"Typisch", reageert Patrick Nugter van de brandweer Wervershoof. "Want als je het een plan noemt, is het een plan. Zeker als er cijfers en namen van blusgroepen worden genoemd. Op zich zou je dit als een positieve boodschap kunnen opvatten, maar ik hoor liever dat het plan van tafel gaat. Want zoals het naar buiten is gebracht, is het gewoon een slecht idee. En we voelen ons nog steeds geschoffeerd, omdat ze ons als brandweerlieden niet mee hebben laten denken." Terug naar de tekentafel Er worden gesprekken gevoerd. "Ik heb een goed gesprek gehad met Krishna Taneja van de Veiligheidsregio. Maar er wordt niet gezegd: 'We gaan terug naar de tekentafel'. En daar had ik wel op gehoopt." "Ik denk dat ze geschrokken zijn van alle commotie", zegt bevelvoerder Matthias Zijp van de brandweer van Berkhout. Hij had maandagavond een gesprek met teamcommandant Kees Jong en plaatsvervangend teamcommandant Maartje Verkerk, van Team West-Friesland. "Zoals zij het vertelden, ziet het er een stuk rooskleuriger uit, dan het plan dat de Veiligheidsregio voorstelde. Er zijn enkele ongelukkige plaatjes in de presentatie van de Veiligheidsregio gekomen, die er niet in thuis hoorden", zo werd er uitgelegd. Zijp: "Als er knelpunten bij een groep zijn, wordt er over gepraat. Maar er is geen sprake van 'die kazerne moet dicht, of die moet afslanken'. Of dit ook echt zo is, zal de toekomst moet uitwijzen, maar daar gaan we wel vanuit. Dus zoals het er nu uitziet, verandert er voor ons niets."