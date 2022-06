Brandweer uitgekleed: “Als er om de hoek iemand in nood is, moeten wij wachten”

Reorganisatieplannen binnen de brandweer hebben voor verschillende posten negatieven gevolgen. In Berkhout mogen ze straks geen auto’s meer open knippen en bij woningbranden mogen ze niet naar binnen. "We moeten dan vaak wachten op collega’s om hulp te bieden. Dat voelt niet goed", aldus bevelvoerder Matthias Zijp.

Doordat de brandweerlieden straks minder bevoegdheden hebben, zullen de aanrijtijden voor mensen op het platteland langer worden. “Met deze plannen komen er zo tien minuten aanrijtijd bij”, vertelt chauffeur pompbediende Aart Jan Veldhuis.

Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring en deze plannen maken hem boos. “Het kan zijn dat iemand hier om de hoek hulp nodig heeft en wij die niet mogen geven." Aart Jan verwacht niet dat de brandweerlieden zich daaraan zullen houden. "Je gaat toch niet met je armen over elkaar wachten terwijl er iemand in nood is. Dat is toch te bezopen voor woorden!"

Plannen

In de plannen van de regio worden veertien posten afgeschaald en moeten er twee posten sluiten: Ursem en Slootdorp. In Ursem zijn ze inmiddels óók een petitie gestart, tegen de sluiting van de brandweerpost in het dorp. Aart Jan is bang dat Berkhout uiteindelijk hetzelfde lot wacht. "We mogen straks bijna niks meer, na een paar jaar denken ze dat die post is overbodig en dan moeten wij er ook uit", zegt Aart Jan.

In Berkhout hopen ze met de petitie de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op andere gedachten te brengen. "Wij zijn zelfs in Hoorn vaak als eerst te plaatsen. Het zou zonde zijn als wij geen hulp meer kunnen bieden", aldus Matthias. Hij maakt zich als bevelvoerder dan ook oprecht zorgen over de situatie. "Hoe gaan wij mensen uitleggen dat wij nog even wachten tot onze collega’s er zijn terwijl elke seconde telt."