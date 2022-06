Petitie tegen 'afslanken' brandweer Stompetoren: "In noodsituaties wil ik kunnen handelen"

In Stompetoren is een online petitie gestart tegen het uitkleden van de brandweer. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil namelijk dat de post gaat 'afslanken', wat betekent dat de vrijwillige brandweer niet meer mag blussen. Ze moeten het voorbereidende werk gaan doen tot er brandweerwagens uit omringende gebieden zijn gearriveerd om echt te blussen.

NH Nieuws / Anne Klijnstra

De veiligheidsregio wil de volledige brandweer in het gebied herinrichten en heeft hierbij alle 52 brandweerposten in de regio opgedeeld in drie categorieën: sluiten, afslanken, of uitbreiden. Onder welke categorie een brandweerpost valt, is gebaseerd op een risicoanalyse. Stompetoren behoort tot de 14 posten die moeten afslanken. Ad Baltus is een vrijwillige Stompetorense brandweerman en is niet blij met de plannen: "Als er echt nood aan de man is kun je moeilijk zeggen: 'Even geduld, wij doen het voorbereidende werk, maar echte hulp komt over tien minuten.' Bij een rode auto voor de deur verwachten mensen dat wij het gaan oplossen", vertelt hij aan NH Nieuws.

Risicogericht te werk gaan De veiligheidsregio wil de brandweer zo herinrichten dat de bezetting 'beter aansluit bij de risico's in de omgeving'. Dit doen ze door de posten onder te verdelen in de volgende drie categorieën: Posten die voorbereid zijn op de meest voorkomende incidenten en taken met een beperkt risico. Posten die voorbereid zijn op het verlenen van de brandweerzorg op het niveau dat we nu kennen. Posten die aanvullend voorbereid zijn op een complexe brandbestrijding of complexe technische hulpverlening. De locaties in Ursem en Slootdorp zullen in het plan van de veiligheidsregio worden gesloten. De vrijwilligersposten die zullen afslanken zijn in: Akersloot, Heerhugowaard-De Noord, Groet, Koedijk, Limmen, Stompetoren, Breezand, Dirkshorn, Hippolytushoef, Wieringerwaard, Abbekerk, Blokker, Wervershoof en Berkhout.

Volgens Baltus wordt het risicoprofiel in Stompetoren te laag ingeschat. "Bij ziekenhuizen of woonzorgcentra moet de brandweer binnen maximaal tien minuten op die plek kunnen zijn. Bij ons in de buurt zijn genoeg van dat soort woonzorgcentra, alleen worden die niet meer zo genoemd."

Quote "Mijn grootste angst is om in een situatie te belanden waarbij we met het juiste gereedschap iemand wel hadden kunnen redden, maar waarbij dat straks niet meer kan" Ad Baltus (Vrijwillige brandweerman in stompetoren)

Daardoor klopt het lage risicoprofiel 'technisch gezien wel', maar in de praktijk ligt het volgens hem toch anders. "De bewonerssamenstelling is hetzelfde en bestaat voor een groot deel uit oudere mensen en mensen die dementie hebben of een lichamelijke beperking. Zij moeten zo snel mogelijk geholpen worden en als het aan mij ligt moeten we daar gewoon binnen tien minuten zijn." Ook voor Baltus persoonlijk is het belangrijk dat hij 'gewoon kan handelen' als hij ergens op af gaat. "Als ik ergens kom waar het helemaal mis is, wil ik achteraf kunnen uitleggen dat er geen overlevingskans meer was", vertelt hij. "Ik wil niet in situaties belanden waarbij we met het juiste gereedschap iemand wel nog hadden kunnen redden, maar waarbij dat nu niet meer kan. Dat is mijn grootste angst."

Reactie directeur Krishna Taneja van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord "Wij hebben van het bestuur de opdracht gekregen om onze brandweerkazernes door te ontwikkelen en wij hebben in een presentatie deze ideeën gedeeld met de kazernes. Er zijn nog geen officiële plannen en er is nog niets ingericht. We willen de ruimte geven aan brandweerlieden en vrijwilligers om in gesprek te gaan met ons hierover." "Ik voel heel goed wat zij voelen, ik heb zelf ook bij de politie gewerkt. Maar we zien ook andere ontwikkelingen, zoals een enorm tekort aan collega's bij de kazernes die moeten afslanken of verdwijnen. En de kosten van een pand zijn ook hoog. Het zijn mensen die met hart en ziel werken en we moeten met elkaar in gesprek gaan."